Embéčko poprvé britská velvyslankyně Jan Thompsonová viděla v časopise a zamilovala se. Bleděmodrou škodovku z roku 1968 Thompsonová za třicet tisíc koupila v roce 2013, kdy v Praze začala působit na ambasádě, od prvního majitele. Velice pravděpodobně jde o jedinou Škodu 1000 MB, která v tomto tisíciletí aktivně sloužila v diplomatických službách.

Diplomatická Škoda 1000 MB

„Rve mi to srdce. Je opravdu těžké ho tu nechat, protože se stalo členem mé rodiny. Ale zaprvé cítím, že patří sem do České republiky, a zadruhé pomůže získat peníze pro opravdu dobrou věc a pomůže lidem, kteří to potřebují,” uvedla pro Novinky.cz Jan Thompsonová.

Škoda 1000 MB z roku 1968 velvyslankyně Jan Thompsonové byla dnes prodána za 610 000,- Kč kupci, který si přál zůstat v anonymitě. Celý výtěžek věnovala velvyslankyně Domovu Sue Ryder v Praze.

Na jednání vozil velvyslankyni, jež proslula svým nekonvenčním a přátelským přístupem, osobní řidič služebním jaguarem, při ostatních cestách po tuzemsku ale seděla za volantem milovaného embéčka. Automobil měl podle informací velvyslanectví krátce před aukcí najeto 99 909 kilometrů a jeho vyvolávací cena činila stejnou částku, za kterou jej britská velvyslankyně před pěti lety koupila, tedy 30 tisíc.

Tato Škoda 1000 MB přinese statisíce charitě Sue Ryder.

„Zažila jsem v něm několik opravdových odysseí. Nejdelší cesta byla cesta do Českého Krumlova před několika lety. Trochu jsem se cestou zatoulala. A navíc to embéčko zas tak rychle po cestě neuhání. Takže mi cesta z Prahy do Krumlova trvala celých sedm hodin. Kamkoli jsem však svým embéčkem zajela, dostalo se mi milého přivítání. A za to děkuji právě embéčku. Za tu radost, vstřícnost, kterou mi u vás pomohlo najít,” řekla Novinkám Thompsonová.

Diplomatická Škoda 1000 MB na nádvoří britského velvyslanectví

Embéčko vyjelo v roce 1964, bylo přelomové



Škoda 1000 MB byla pro mladoboleslavskou automobilku přelomová. Šlo o první velkosériově vyráběný československý automobil, který měl na svou dobu několik unikátních technických řešení, i když nebyl a ani nemohl být dokonalý. Podrobnosti najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Vozidlo made in Czechoslovakia. Výrobní štítek nese rok výroby 1969 a nikoliv 1968, jak se o vozidle oficiálně uvádí.

Základní cena sedanu byla v roce 1964 rovných 44 000 korun. To při průměrné mzdě 1400 korun znamenalo 31 měsíčních platů. Celkem se po celém světě v letech 1964 až 1969 prodalo 443 156 embéček, zhruba polovina v domovském Československu. Vzácných kupé MBX se vyrobilo jen 2517 kusů.