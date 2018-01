Existují jisté kontroverze v tématu, zda nechat auto zahřát, než vyrazíte na cestu, anebo jestli nastartovat a hned vyrazit. Oba přístupy mají svá pro a proti a obecně lze říci, že pravda je někde uprostřed.

K zážehu (berme v úvahu nyní zážehové, tj. benzínové motory) směsi vzduchu a paliva je potřeba, aby se benzín ve válci odpařil a smíchal se vzduchem. Když jsou motor i benzín studené, tedy typicky při startu za chladného rána, odpařování je problematické a benzínu je potřeba více.

Toho je dosaženo použitím velmi bohaté směsi, tj. že paliva je do válce vpraveno podstatně více, než by bylo ideální, jen proto, aby bylo jisté, že se dost paliva odpaří a umožní tak zážeh. Motory s elektronicky řízeným vstřikováním paliva, tedy v podstatě všechny za posledních 25 až 30 let, tohle ovládají zcela samy.

Než oškrábete námrazu, je moderní motor zahřátý bohatě na to, abyste mohli vyrazit. (Ilustrační foto)

FOTO: Barbora Silná, Právo

Zvýšený volnoběh po startu není samoúčelný



Možná jste si všimli, že auto po nastartování drží několik desítek vteřin zvýšené otáčky. Až zhruba po minutě je nechá spadnout na hladinu normální pro volnoběh. Právě v tuto dobu běží motor na velmi bohatou směs ve smyslu předchozích odstavců.

Ve chvíli, kdy se otáčky sníží, jsou spalovací komory zahřáté dost na to, aby se benzín správně odpařoval a motor mohl normálně běžet. Neznamená to, že je motor skutečně zahřátý; jen že už není potřeba velmi bohaté směsi, aby vůbec běžel.

Jakékoliv další zahřívání nad tento rámec je podle námi kontaktovaného servisu LuckyGas u moderních motorů zbytečné. Řídicí elektronika dokáže s motorem pracovat takovým způsobem, že lze vyrazit na cestu i mnohem dříve, než se ručička teploměru chladicí kapaliny hne z místa.

Pomalá citlivá jízda je pro zahřívání nejlepší

Je důležité, aby se motor včetně oleje dostal na provozní teplotu co nejrychleji, aby olej co nejdříve správně mazal celý motor. Při stání auta na volnoběh se ale zahřívá jen velmi pomalu. Olej v převodovce a příp. v diferenciálech se navíc nehýbe vůbec, a tak se vůbec nezahřívá.

Pro motor se vstřikováním paliva je k zahřátí nejlepší velmi citlivá jízda. Než se kompletně prohřeje olej, trvá to klidně 10 km. (Ilustrační foto)

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

To znamená, že nejlepší cesta, jak v zimě minimalizovat opotřebení motoru v důsledku studeného startu, je nastartovat, počkat, než klesnou otáčky, a vyrazit – ale velmi jemně. Zatěžovat motor co nejméně, to znamená jet jen s lehkým sešlápnutím plynového pedálu, v nízkých otáčkách.

A pokud možno ne do kopce, řečeno slovy instruktora Wyatta z rally školy Team O’Neill v americkém New Hampshire. V tomto státě na severovýchodě USA je docela dost kopců a bývají tam tuhé zimy.

Kopcům se vyhněte, když máte studený motor

V minulosti relativně oblíbené garáže v suterénech rodinných domů – a v současnosti běžné garáže bytových domů – tedy nejsou pro životnost motorů zrovna vhodné. Prostě proto, že to z nich je na ulici do kopce.

Výjezd do kopce totiž motor silně zatěžuje; samozřejmě tím víc, čím je kopec prudší. Pochopitelně to neplatí jen pro výjezd z garáže, ale také pro běžnou jízdu do kopce. I zde je vhodné šlapat na plyn jen velmi, velmi zvolna. A před vyjetím možná motoru dát minutku navíc.

Teplota oleje je velmi důležitý údaj. Bohužel aut s teploměrem oleje je naprostá menšina. (Na snímku Seat Arona)

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Zahřát olej na provozní teplotu trvá klidně 10 km jízdy i v litrovém tříválci. Velmi dobře to je vidět např. u nových aut koncernu VW – teplota chladicí kapaliny začne růst nad 50 °C relativně rychle, ale na teploměru oleje vidíte tahle čísla mnohem později.

Až ve chvíli, kdy je teplota oleje v provozních hodnotách, tedy řekněme mezi 80 a 90 °C, je motor kompletně zahřátý a můžete začít využívat všechen jeho potenciál. Pokud teploměr oleje v autě nemáte, a že je takových aut bohužel drtivá většina, počítejte nejméně s 10 km jízdy, než se olej řádně zahřeje.