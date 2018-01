Žádné auto není navrženo tak dokonale, aby se mu vyhnuly chyby, na které se ani po důkladném testování nepřišlo a je nutné je řešit až po náběhu sériové výroby. Drobnosti automobilky zdarma opraví při běžných servisních návštěvách (někdy o tom klienty dokonce ani neinformují). Větší zásahy, které se týkají stovek či tisíců automobilů, už „ututlat” nelze a majitelům obvykle od automobilky přijde oficiální dopis, aby se dostavili do servisu na bezplatný zásah.

V této souvislosti stojí za to připomenout ojedinělou svolávací akci Porsche z roku 2014. Model 911 GT3 měl problém, kdy kvůli uvolněnému šroubu hrozilo riziko požáru. To se dokonce v několika případech i stalo. Porsche to tehdy řešilo velkoryse - výměnou celého motoru. [celá zpráva]

Mercedes loni svolával 20 modelů



Pokud vozy ohrožují zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí a přijde se na ně nebo je automobilka sama publikuje, objevíte je v evropské databázi Rapex. Ta je volně přístupná na oficiálních stránkách. Pokud neovládáte angličtinu, stejné informace najdete na neoficiálních českých stránkách Svolavacky.cz.

Za loňský rok měl nejvíce svolávacích akcí evidovaných v Rapexu Mercedes-Benz. Znamená to, že Mercedes vyrábí auta s nejvíce chybami? Na to se lze dívat dvěma pohledy a nejspíše to naznačuje ochotu vypořádat se s problémy a nesnažit se je „zamést pod koberec”. Mercedes loni oficiálně svolával 20 modelů, u nichž bylo celkem 28 problémů. Typickým „problémovým” autem byl model třídy E, nejstarším svolávaným vozem byl Sprinter z roku 2008.

Škoda skončila na 21. místě (čtyři svolávací akce). Za uplynulých 12 měsíců bylo celkem svoláno 244 různých modelů od 40 značek. Nejčastěji kvůli problémům s airbagy (181 případů).