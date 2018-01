Aura nezastavitelnosti, ohromné průchodnosti terénem a celkového drsňáctví, kterou kolem sebe září Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, je velmi lákavá. Dopřát si ji mohou jen ti nejbohatší, a ani v jejich rukou tohle auto skutečně nezastavitelné není.

Na vlastní kůži to zjistil Greg B., který svůj kousek vzal do sněhu v italských Alpách. Podělil se o tom na Instagramu a zprvu se mu skutečně dařilo projíždět, co by málokterý jiný offroad zvládl.

Kombinace obrovského výkonu - G 63 AMG 6x6 nabízí 544 koní a 758 Nm, obřích 37” pneumatik a plně uzamykatelných diferenciálů znamená, že zastavit tohle auto v náročném terénu není jednoduché.

Jenže můžete mít síly a uzamykatelných diferenciálů kolik chcete, ale pokud v hlubokém sněhu sednete „na břicho”, nic z toho vám nepomůže. Naopak, spíš se budete s přidáváním plynu zahrabávat ještě hlouběji a situaci zhoršíte.

Problémy měla i rolba

Greg B. to okusil na vlastní kůži, když podcenil jedno z míst, kterými chtěl projet. Zůstal viset a musel volat pomoc, která dorazila v podobě rolby. Na těžkou práci ve sněhu ideální stroj, jenže vytáhnout „šílené géčko” je něco úplně jiného.

Zrovna tenhle Mercedes je znevýhodněn svou váhou - pohotovostních 3 850 kilogramů je vážně hodně i na velká SUV či offroady. Jistě i proto vidíme na druhém, o něco později zveřejněném videu, jak se rolba marně snaží vytáhnout šestikolového mastodonta ze sněhové pasti.

Řidič samozřejmě moc nepomohl, když několikrát příliš přidal plyn - ve videu vidíme auto znovu a znovu klesat hlouběji do sněhu s protáčejícími se koly. Přesto byl nakonec Mercedes vysvobozen, byť to na záznamu není vidět.