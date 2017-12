Jezdíte v jiném než pravém pruhu? Vadíte i Jeremymu Clarksonovi

V ČR se jezdí vpravo, to ví každé malé dítě. Na víceproudých silnicích ale jako by na to nejeden řidič zapomněl - zůstává v levém či prostředním pruhu, aniž by někoho předjížděl. Jeremy Clarkson na to narazil v USA, kde jsou pravidla jiná než u nás.