Představte si třeba takovou tu hračičku, kdy auto při otevření dveří na silnici vedle dveří rozsvítí logo automobilky. K ničemu to není a vypadá to… no, řekněme trochu nemístně. Ale pokud si majitel bude u Mini přát, vytvoří tu třeba uvítací vzkaz, takže místo loga Mini se tam objeví například „Nazdar Karle“.

Kdo by nechtěl, aby jeho jméno svítilo na silnici.

FOTO: Mini

A to není všechno. Mini připravilo aplikaci, kde si zákazník může jednoduše navrhnout několik dílů na karoserii, na které si třeba napíše svoje jméno. Typickým příkladem je boční blinkr před předními dveřmi. Jeho součástí je normálně logo Mini, ale pokud si Karel usmyslí, může si tam dát opět svoje jméno. Stejně tak je možné vyměnit i obložení přístrojovky před řidičem a mít ho pěkně z 3D tiskárny. Ano, zákazník si to objedná, odešle do továrny, kde to vytisknou podle jeho přání, nalakují, zabalí a odešlou. Samozřejmě po provedené platbě.

Je možné mít i nový díl přístrojovky.

FOTO: Mini

Samozřejmě že na práh si nemusíte dávat jen své jméno, ale třeba logo firmy.

FOTO: Mini

V neposlední řadě je možné změnit hliníkovou lištu, kam si Karel zase může napsat nějaký pěkný prosvícený vzkaz.

Ovšem co my ani Karel ještě neznáme, je cena. Tu Mini zatím nezveřejnilo. Víme jen, výše popsané funguje na všech dnes prodávaných modelech.