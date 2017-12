Jméno George Barrise zná jen málokdo. Jeho tvorbu však viděl snad každý – byl to holywoodský konstruktér aut. Mezi jeho nejznámější kreace patří původní Batmobil a také KITT ze seriálu Knight Rider, který jsme v 90. letech hltali snad všichni.

George Barris, syn řeckého imigranta, byl snad nejslavnější americký konstruktér filmových aut 20. století. Narodil se v Chicagu v roce 1925, pracoval na desítkách aut pro filmy a seriály a zemřel v roce 2015. [celá zpráva]

Barrisova vlastní auta jsou však známá mnohem méně než jeho filmové a seriálové kreace. Ovšem stroj, který máme dnes před sebou, patří k těm výstřednějším.

Prostě proto, že to je zlaté ferrari z dob, kdy taková auta nebyla běžným jevem na silnicích blízkovýchodních velkoměst. Je to model 308 GTS a osmdesátky z něj stříkají na všechny strany. Nejen lakem a „pletenými” koly BBS RS.

Příď i záď doznaly úprav. Pozornost ale upoutá hlavně zlatý lak.

FOTO: Barrett-Jackson

Úprav je tu patrných mnohem víc, a to ještě dříve, než se podíváme dovnitř. Blatníky byly rozšířeny, aby se pod ně vešla větší kola. Zmizela vyklápěcí světla, hlavní světlomety jsou pod mřížkou v nose auta. Spoiler pod mřížkou je také nový, stejně jako mřížka a spoiler v zadním čele auta.

A pak nakouknete do interiéru. Přístrojový štít jako by KITT z oka vypadl – je kompletně funkční. Reproduktory za sedadly pocházejí snad z nějakého sterea z 80. let. Na palubě je televize Sony, telefon a údajně i funkční couvací kamera. A všechno je čalouněno do hnědé kůže s pruhy v italské trikoloře.

Palubní deska je snad z KITT.

FOTO: Barrett-Jackson

Nevkusné? Možná. Unikátní? Zcela jistě. Barris s tímhle autem navíc moc nejezdil, má za sebou jen asi 13 tisíc kilometrů. A protože bude na prodej v aukci Scottsdale 2018, může být vaše. Pořádá ji dům Barrett-Jackson ve dnech 13.–21. ledna 2018. [více zde]

Vůz je prodáván bez minimální ceny, takže může být teoreticky zakoupen velmi levně. Nedá se ale moc předpokládat, že by se to stalo, na to se jedná o příliš velký, byť možná ošklivý unikát.