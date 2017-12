Čínské automobilky jsou připravené začít pronikat na americký trh. Zatím jeden nesmělý pokus skončil fiaskem, ale teď to vypadá, že přijde velká ofenziva. Uveďme si to na příkladu právě značky GAC.

V Číně se pod značkou Trumpchi prodává hlavně velké SUV GS8. K němu přibyl také sedan GA8 a minivan GM8. Prodeje zatím nejsou v miliónech, ale firma vytváří dobré podhoubí pro expanzi. Příkladem je velký rozvoj franšízové sítě. Příprava takového projektu je logisticky náročná. A když si to vyzkouší v Číně, v USA, kde prý pojedou na stejné vlně, by to mělo fungovat také.

GAC GM8

FOTO: GAC Motor

GAC GA8

FOTO: GAC Motor

Už v lednu se značka objeví na autosalonu v Detroitu, kde by měla představit svůj kompletní sortiment. Američané tak uvidí všechny tři osmičky pohromadě. A má vůbec GAC šanci? Renomé bude záležet na kvalitě, což býval u čínských aut oříšek. Ovšem Trumpchi se i v rámci Číny prezentuje jako značka s „vynikající kvalitou, která snese srovnání s americkými vozy“. Navíc tu ukazuje skutečně auta, která američané mají rádi – SUV, sedan a sedmimístný minivan. Chybí jen pickup, ale třeba…

Není jediná

Plán na vstup na americký trh mají i další značky. Zatím jen připravují své plány, ale zdá se, že tyto plány budou konkrétnější v několika dalších měsících. Problémem je totiž prodejní a servisní síť, která není v USA vybudovaná. Proto se čínské značky, jindy tak nesmiřitelní konkurenti, rozhodly, že budou postupovat společně. Podle informací Automotive News a ChinaNewCars by se měli spojit automobiloví giganti při expanzi v USA. FAW, Dogfeng a BAIC group (a pravděpodobně také Geely) chtějí vytvořit velkou společnou odnož, která by vytvořila zastoupení na území USA. Spravovala by prodejní a servisní místa a v showroomech by se automobilky podělily o prostor. Dongfeng ovšem navíc spolupracuje v Číně s Nissanem, takže by k tomu mohl přičíst případnou reciproční spolupráci, FAW má tytéž vazby na GM a koncern VW.

Všechny automobilky by ale chtěly založit svůj prodej především na internetovém obchodu.