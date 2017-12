Teprve v říjnu vyšel na světlo světa šlendrián při finálních kontrolách kvality u vozů Subaru pro domácí, japonský trh a už má na krku další možný problém – falšování oficiálních údajů o spotřebě paliva.

Podezření, že by se něco takového mohlo dít, vyvstalo při vyšetřování oněch kontrol kvality. Externí auditoři údajně přišli na určité nesoulady právě při finální kontrole. Zatím ale nevíme nic víc – jakých modelů by se to mělo týkat, pro jaké trhy či v jakém období.

„Aktuálně se snažíme potvrdit, jestli data byla skutečně upravována, a pokud ano, jak se to stalo a kterých modelů se to týká,” uvedla pro Reuters mluvčí Subaru Miyuki Yasuda. Společnost se však zatím k žádným podvodům nepřiznala.

Jestli se podvody týkaly i zbrusu nové imprezy (na snímku), zatím není jasné.

FOTO: Subaru ČR

Zmíněné problémy s kontrolou kvality byly oficiálně přiznány generálním ředitelem Subaru Yasuyukim Yoshinagou již v říjnu tohoto roku. Uvedl, že nebyly dodržovány předpisy pro finální kontroly. Měli je provádět speciálně vyškolení odborníci, ale dle slov Yoshinagy se tak ne vždycky dělo.

Nepravdivé údaje o spotřebě paliva však nepředstavují bezpečnostní riziko pro zákazníky, proto je svolávací akce nepravděpodobná. Také není jisté, nakolik a kým by Subaru bylo žalováno u soudu. Může ale klesnout v očích svých zákazníků, může klesnout zůstatková hodnota dotčených vozů a také může klesnout hodnota akcií automobilky.