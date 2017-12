Podle expertů Petra Jedličky a Lukáše Housky by v Česku při nejpomalejším scénáři náběhu autonomních vozidel měla vozidla bez asistenčních systémů zmizet již kolem roku 2033. Už v tu chvíli bude 90 procent v tuzemsku provozovaných vozidel využívat sofistikované asistenční systémy, z nichž některé jsou běžné již v současných automobilech (udržení v jízdních pruzích, samočinné zpomalení/ zrychlení).

Plně autonomní vozidla by měla českému trhu dominovat v roce 2045, podle rychlejšího scénáře dalšího vývoje už o pět let dříve. Spolu s nástupem samoříditelných vozidel experti předpokládají výrazný pokles nehodovosti. Ze současných 3,5 nehody/rok na 100 automobilů by mělo dojít k sedminásobnému snížení na pouhých 0,5 nehody. A po roce 2050 by počet dopravních nehod měl podle pojišťovacích analytiků ještě více klesnout.

Cenu pojistného nyní nelze odhadnout



Nelze říci, že by automobily budoucnosti nebouraly. Do hry ale vstupují faktory dosud neznámé, kupříkladu hackerský útok (na STK se bude kontrolovat aktualizace antivirového či jiného zabezpečovacího programu - skutečně to není myšleno jako vtip) nebo problémy se softwarem (špatně napsaný algoritmus, neaktuální verze apod.). Podle Petra Jedličky dojde při hodnocení dopravní nehody v budoucnu ke značnému snížení faktoru zavinění řidičem.

Zda menší počet nehod zlevní pojistné, v tuto chvíli není jasné, a mohou tak vlastně nastat všechny tři varianty - pokles, nárůst nebo stejné finanční náklady jako v současné době. Podle expertů bude výše pojistného záležet na typu vozidla a jeho statistické spolehlivosti, některé paramenty běžné nyní (věk řidiče, region) již nebudou relevantní.