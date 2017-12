PepsiCo se připojila k objednávkám asi desítky jiných firem včetně Wal-Mart Stores, Tesla eviduje podle agentury Reuters rezervace na 267 svých Semi tahačů. Objem objednávek přitom odráží nejistotu, kam se bude trh s elektromobily vyvíjet. V Severní Americe se podle údajů firmy FTR ročně vyrobí asi 260 000 těžkotonážních kamionů třídy 8.

PepsiCo plánuje, že tyto elektrické tahače s maximálním nákladem, který je v USA téměř 36 300 kilogramů, nasadí do přepravy občerstvení a nápojů mezi výrobnami a prodejnami do vzdálenosti 500 mil (800 kilometrů). Tuto dojezdovou vzdálenost na jedno nabití slibuje šéf Tesly Elon Musk. Semi by měl pomoci snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v celém firemním dodavatelském řetězci o 20 procent, řekl agentuře Reuters Mike O'Connell z PepsiCo.

Tesla představila prototyp elektrického tahače Tesla Semi minulý měsíc a jeho výrobu plánuje zahájit v roce 2019. Cenu zatím firma nezveřejnila, pouze uvedla, že si zájemci mohou vůz již objednávat. Je ale nutné složit zálohu 20 000 dolarů (asi 435 000 Kč), původně přitom Tesla požadovala pouze zálohu 5000 dolarů.