Ford přiznává problémy Focusu RS s únikem chladicí kapaliny do válců

Nový Ford Focus RS je jistě žádoucí ostrý hatchback, ovšem motor pod jeho kapotou má více výkonu než odolnosti, dalo by se hrubě zjednodušeně říci. První vyrobené kusy mají podle zpráv majitelů problémy s únikem chladicí kapaliny do spalovacích komor. Ford nyní problém oficiálně přiznal a oznámil, že pracuje na řešení. Napsal to britský web Autocar.