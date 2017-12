Říká se, že staré modely automobilky Mercedes jsou velmi odolné vozy. Taky se ale říká, že naopak modely z přelomu tisíciletí jsou na tom se spolehlivostí dost špatně. Třída S generace W220 do téhle skupiny patří, tím spíš s dvanáctiválcem. Jak bude takové auto fungovat po několika letech bez hnutí? Tedy přesněji: bude vůbec fungovat?

To se rozhodli vyzkoušet Britové, kteří kvůli jednomu pozapomenutému S 600 cestovali až do Španělska. Několik let tam stál za jedním autoservisem a nikdo o něj nejevil zájem. Jen chytal prach. A nachytal ho opravdu hodně. Jak dlouho přesně motor neběžel, ovšem nevíme.

Na první pohled by člověk odhadl, že to má nějaký důvod - nějaký hodně drahý důvod. Jenže když se do něj Britové pustili, vypadá to, že ne. Základem bylo napojení baterie na jiné auto přes startovací kabely. Potom se rozběhla palubní elektronika.

Prvních několik minut vůz hlásil, že „čipová karta nebyla rozpoznána” - pravděpodobně jako důsledek dlouhou dobu vybité baterie. Pak se ale elektronika vzpamatovala a motor nastartoval. Neochotně a hned zase umřel na nedostatek paliva, ale nastartoval, a to - pokud je nám známo - bez jakéhokoliv předchozího servisu.

Dovolíme si jednu technickou poznámku. Startovat auto s benzínem starým víc než půl roku není úplně dobrý nápad, protože benzín v posledních letech kvůli povinně přimíchávané biosložce rychle degraduje. Je tomu tak v Česku, v Británii i ve Španělsku, drobně se liší jen podíl biosložky v palivu.

Správný postup by tedy v tomto případě byl odsát nebo spodem vypustit veškeré zbývající palivo z nádrže a nalít do ní trochu čerstvého benzínu. Mimo jiné i kvůli jistotě, že v nádrži nějaký benzín je.

Podle přístrojového štítu má auto najeto necelých 50 tisíc kilometrů a v popisku videa na YouTube se dozvídáme, že je možné, že motorový olej nikdy nebyl měněn. Proto možná motor po startu tak strašně klepe.

Britové po startu zkusili hydraulický podvozek Active Body Control, protože vůz hlásil, že je příliš nízko na to, aby se hýbal. Třída S sedící takhle nízko není závada, pokud vůz dlouho stojí, klesne samovolně i s funkčním systémem. A vskutku - s běžícím motorem se auto po stisku tlačítka zvedlo ze země.

Co na videu nevidíme, ale co nutně muselo následovat, aby vůz jezdil, je jednak nová baterie, protože ta původní jistě bude po smrti. Ovšem zejména bude nutná výměna úplně všech kapalin - olejů v motoru, převodovce i diferenciálu, brzdové a chladicí kapaliny a také náplně v hydraulickém podvozku.