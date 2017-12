Na aukci Bonhams Bond Street v Londýně se objevily dva vozy, které poutaly pozornost už tím, kdo je vlastnil. Byli to bývalí „brouci“. Obě auta jsou v něčem unikátní. Obě auta jsou také spojená s dalšími slavnými jmény. Proberme si je ale pěkně popořádku.

Paul McCartney – Aston Martin DB5

Tento vůz je slavný už jen tím, že se objevoval v sériích bondovek. DB5 je prostě legenda a mít jedno, byť to nejlevnější, by znamenalo pro každého hodně solidně uložené peníze. Jen si představte, že tenhle vůz původně vlastnil Chris Evans, který s ním dokonce byl ve slavném pořadu Top Gear. Ovšem v roce 2012 auto koupil Paul McCartney za 495 000 dolarů (na dnešní kurz asi 10,7 miliónů korun). Pak mu vrátil původní lak a teď ho zase prodal. Výsledná cena je více než trojnásobná proti té původní: 1,8 miliónu dolarů (asi 39 miliónů korun).

Aston Martin DB5

FOTO: Aston Martin

Aston Martin DB5

FOTO: Aston Martin

Ringo Starr - Austin Mini

Výsledná cena za tohle auto je výrazně menší – 137 000 dolarů (asi tři milióny korun). Ovšem i tak je to dost, že? No, ono se není čemu divit. Vždyť jméno Ringo Starr znamená, že cena určitě nepůjde dolů. Navíc si bývalý majitel nechal předělat vůz pro své potřeby. Je tu například otevírací střecha nebo výklopná celá zadní stěna (normálně má Austin Mini jen taková malá dvířka). Díky tomu mohl bubeník Beatles naložit do kufru svoje nástroje. A kdo si mohl dovolit koupit mini za tyhle peníze? Nikdo jiný než Geri Horner, rozená Halliwell, tedy bývalá Spice Girl. Takže i tohle další jméno zaručí, že cena opravdu dolů nepůjde.

A mimochodem - Ringo Starr byl s autem také v pořadu Top Gear, a to v roce 2001.

Austin Mini

FOTO: Bonhams

Austin Mini

FOTO: Bonhams

Austin Mini

FOTO: Bonhams