Superhrdiny universa Marvel často vídáme v produktech značky Audi. Studio DC Comics naopak pro film Justice League zvolilo spolupráci s Mercedesem - a ten pro Batmana a Wonder Woman přišel se dvěma velmi zajímavými auty. A jedno z nich si můžete hned koupit i ve skutečném světě.

„Civilní Batmobil” to ale bohužel není. Ben Affleck ve filmu jezdí v Mercedesu Vision GT, který vznikl v roce 2013 v rámci projektu Vision Gran Turismo. Ten oslavoval patnáct let herní série Gran Turismo a některé automobilky do něj přispěly auty, která se nikdy neměla dostat na silnice, ale se kterými se můžete projet právě v Gran Turismu 6.

Mercedes Vision GT Concept byl jedním z nich - a rozhodně patřil k nejkrásnějším, pokud nebyl vůbec nejkrásnější. Měl taky celkem reálnou pohonnou jednotku - přeplňovaný osmiválec o 585 koních a 800 Nm. S váhou 1 385 kg by to mělo být opravdu rychlé auto.

Mercedes-Benz Vision GT původně vznikl pro Gran Turismo, jezdí ale i ve filmu Justice League.

FOTO: Mercedes-Benz

Ovšem, to jsou data původního konceptu. Pro Justice League musel být vůz zvětšen na 110 % své původní velikosti, aby se do něj více než 1,9 m vysoký Bruce Wayne vůbec vešel. Interiér byl kompletně vytvořen nově, aby se dal lépe používat i v „realitě”, tedy při natáčení, ne jen na obrazovkách při hraní Gran Turisma 6.

„Když se zamyslíte nad Brucem Waynem, nad jeho osobností, Vision GT to perfektně zachycuje. Je jediný na světě, Bruce Wayne je také jediný na světě, je uhlazený, stylový, je všechno, co by měl být Bruce Wayne,” uvedl Kelly Li ze studia DC Entertainment.

S „civilním Batmobilem” z Justice League se tedy projet můžete jen ve virtuální realitě, nikoliv ve skutečnosti, byť by to bylo krásné. Vůz Diany Prince, Wonder Woman, si ale můžete hned objednat - je to běžná, civilní třída E kabrio.

Diana Prince ve filmu Justice League jezdí v Mercedesu třídy E kabrio.

FOTO: Mercedes-Benz