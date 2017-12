V lednu se na autosalonu v Detroitu představí Lexus LF-1 Limitless. Podle téhle fotky to bude přímo socha na kolech s geny SUV. Tedy geny... Podvozek bude spojovat auto se sedanem LS a kupé LC, protože bude shodný. Označuje se ve firemní hantýrce jako GA-L a už jeho použití ukazuje, že auto bude velikostně nad jiným dnešním SUV – Lexusem RX.

LF-1 pravděpodobně nahradí obří Lexus LX, který se tady u nás ani neprodával. Nejde totiž o nic jiného než Toyotu Land Cruiser s ohromnou maskou ve stylu lexusu a luxusní výbavou. I v USA mělo tohle auto docela optimistickou cenovku, takže se moc neprodávalo. To nový vůz by mohl být o kus úspěšnější, když to bude zcela samostatný, a navíc designérsky velmi odvážný model. Jak to poznáme?

Lexus LX

FOTO: Lexus

Toyota FT-1

FOTO: Toyota

Auto navrhlo designerské centrum CALTY z Kalifornie. Jejich předchozí kousek byl třeba koncept Toyota FT-1, tedy základ pro novou Toyotu Supra. Tihle lidé opravdu ošklivá auta nedělají.