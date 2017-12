Když Porsche připravilo svůj Cayenne, tak se jednalo o samostatný velký model, který prostě jako SUV vypadá. Stejně tak Bentley. Lamborghini Urus ale pod vedením dnes už bývalého šéfdesignéra Filippa Periniho vypadá, jako by postavili pořádný placatý supersport na vysoký podvozek a prostě ho vypustili mezi lidi.

Vůz má 5112 milimetrů na délku, 2016 mm na šířku a 1638 mm na výšku. Je tedy větší než všichni přímí konkurenti. Kdo by sázel, že tohle auto bude odlehčené na kost a i ty luxusní prvky budou z uhlíkového kompozitu, ten by prohrál. Vůz váží 2,2 tuny. To je ohromný kolos, který je třeba pořádně rozjet i zabrzdit, aby Lamborghini bylo stále Lamborghini.

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Povedlo se. Na stovku zrychlí za 3,6 sekundy a na dvoustovku za 12,8 s. Maximální rychlost je 305 km/h. Ze stovky dokáže auto zastavit na 33,7 metrech.

Osm válců, deset pístků

Pohonnou jednotkou je vidlicový osmiválec o objemu 4,0 litru. Výkon má 484 kW a točivý moment 850 N.m. Všechna síla se posílá přes osmistupňový automat ZF na všechna kola přes diferenciál Torsen. Normálně je rozdělení výkonu 40:60, ale dokáže měnit plynuje tento poměr až k tomu, aby vepředu bylo 70 procent, nebo vzadu 87 procent. Přesun sil lze měnit pomocí ovladače. V nabídce jsou tyto režimy: Strada pro silnice, pak Sport a Corsa, Neve (sníh), Terra (off-road), Sabbia (písek) a Ego (nastavitelný).

Zadní kola jsou natáčecí. Aby auto bylo pod kontrolou, tak jsou standardem karbon-keramické brzdy o průměru 440 mm, které krotí vpředu desetipístkové a vzadu šestipístkové třmeny.

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Automobil je luxusní i sportovní. Lamborghini nechtělo ani z jednoho slevit, a proto je vůz tak těžký. Uvnitř je místo pro pět cestujících, ale možností bude i čtyřmístný interiér.

Výroba vozu začne příští rok a roční produkce je nastavena na 3500 kusů. Lamborghini Urus v základní výbavě stojí 4,39 miliónů korun.