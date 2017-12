Svět stále probírá Teslu Roadster, jejíž koncept byl odhalen nedávno jako studie automobilu, který pohřbí konvenční auta. Kritikové říkají, že odhalení Roadsteru je jen zástěrkou, která má odvést pozornost od problémů automobilky. Pokud ale Roadster skutečně zvládne zrychlit na stovku za méně než dvě sekundy, bude to ohromující úspěch. [celá zpráva]

Než přijde Roadster na trh, uplyne ještě spousta vody. Existuje jeden odhad na rok 2020, ale jestli to bude pravda, netušíme. V každém případě, maďarský designér X-Tomi už nyní přemýšlí nad tím, jak by vypadala praktičtější verze Roadsteru – dvoudveřový kombík, též zvaný shooting brake.

Je trochu škoda, že ukázal svůj návrh jen zepředu, kde se zas tak moc od originálu neodchýlil. Vidíme však bok, který trochu připomíná poslední Volkswagen Scirocco nebo Ferrari GTC4 Lusso. Zajímavější by jistě byl pohled zezadu – byly by třetí dveře podobné jako u Volva C30, tedy celé prosklené a nepříliš velké?

Ať to je, jak chce, na „Teslu Shooting Brake”, jak X-Tomi na svém webu kreaci nazývá, je krásný pohled. Sen českých chalupářů to asi nebude, a vůbec, pokud by něco takového mělo přijít na trh, nečekejme to dřív než ve druhé půlce příští dekády. Spíš to ale nedorazí vůbec, což je trochu škoda.