Vnější design se změnil v detailech, celkově ale vypadá dospěleji. Tam, kde první generace leafu působila extravagantně, máte z té nové pocity jako z běžného hatchbacku. Největší změnou u tohoto pětimístného, 4,4 metru dlouhého modelu je výkonnější motor a hlavně baterie s větší kapacitou.

Nově lithium-iontová baterie nabízí kapacitu 40 kWh a dojezd 378 kilometrů. Což je docela dost, i kdyby to pak v praxi byly jenom tři stovky. Pro ty, kterým by to bylo málo, Nissan plánuje ještě větší baterii, jež by stačila na 500 elektrických kilometrů.

Elektrický motor významně posílil, z původních 80 kW je nyní 110 kW (150 k), kterých motor dosahuje v rozmezí 3283 až 9795 otáček. Točivý moment má hodnotu 320 Nm a dosahuje jich od nulových otáček až do 3283 otáček.

Nabijí se až 16 hodin



Baterie se plně nabijí za dlouhých 16 hodin v případě standardní domácí zásuvky (3 kW), v případě standardně dodávané rychlonabíječky se tato doba zkrátí o polovinu a Nissan bude dodávat i 7 kW nabíječku, která to samé zvládne za 5,5 hodiny.

Dříve se základní verze dala koupit za 715 tisíc, ceny nejnovější atakují milión korun. Nutno dodat, že už základní výbava obsahuje vše, a to včetně metalického laku (na výběr jsou pouhé dva odstíny) a hlavně později přijde i základní provedení s cenovkou kolem 750 tisíc. K prvním zákazníkům leafy - pokud si je nyní objednají v předprodeji - dorazí příští rok v březnu.

