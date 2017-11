Představte si, že patříte k nejváženějším zákazníkům Ferrari. K těm, které automobilka sama osloví s nabídkou na účast v programu FXX. Protože některé nabídky se neodmítají, přijmete a dostanete své vlastní FXX Evoluzione. Několik let s ním jezdíte a nic se mu nestane, všechno je krásné.

Až pak přijde Monza. Velmi rychlý a velmi náročný okruh, na kterém v minulosti zemřela řada závodníků - z Formule 1 např. Jochen Rindt v roce 1970 a Ronnie Peterson v roce 1978. Nepřipouštíte si to, své auto znáte, trať také, máte za sebou dost zkušeností na to, abyste to neposlali do svodidel hned v prvním kole. Přesně to se ale stalo nejmenovanému pilotovi FXX Evoluzione na videu níže. Nehodu si můžete prohlédnout od času 6:48.

V prvním ostrém kole šlápl na brzdy před zatáčkou, všechna kola se zablokovala a vůz napřed prolétl trávou, pak znova přejel trať a zapíchnul se přídí do bariéry z pneumatik.

Přesnou příčinu nehody neznáme, možná byla na voze nějaká závada, možná začal řidič na vlhké trati brzdit až příliš pozdě, možná obojí. Údajně k nehodě došlo už v květnu, ale video bylo zveřejněno až nyní. Poškození auta bylo poměrně velké, ale pilotovi se nic nestalo.