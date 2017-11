Emise brzdových segmentů jsou extrémním problémem elektromobilů. Auta jsou totiž čistá co do pohonu, ale nikoliv co do ostatních částí. Pneumatiky a brzdy vytvářejí ohromné množství polétavého prachu, které také není zrovna přátelské k lidskému zdraví. Je si vzpomeňte, jak špinavá kola neustále máte, jako kdybyste projížděli popílkem.

Bosch iDisc

FOTO: Bosch

Nové brzdy od firmy Bosch ale dokážou až o devadesát procent snížit brzdný prach. Jejich iDisc má v na sobě nanesenou vrstvu s příměsí wolframu. Jsou tak už na pohled hladší a lesklejší. Vypadají sexy. Ano i to se dá říct o tak obyčejném dílu auta, jako jsou brzdové kotouče. A jak je to s jejich účinností? Bosch říká, že je na tom výrazně lépe než klasické ocelové kotouče.

Jejich účinnost by měla být někde na úrovni karbon-keramických brzd. Druhá otázka je ovšem v ceně. Dnes se předpokládá, že výrobní cena by měla být asi trojnásobná vůči klasickým brzdám, ale asi třetinová proti karbon-keramickým. Takže jejich výhoda je zřejmá. S náběhem výroby by mohla cena i výrazně klesat.

Porsche Surface Coated Brakes

FOTO: Porsche

Porsche Surface Coated Brakes

FOTO: Porsche

Kde se brzdy objeví? Ony se už objevily. Zatím je má jediné auto na světě – nové Porsche Cayenne. Porsche je zatím představilo jako zajímavou novinku s označením Porsche Surface Coated Brakes, která bude v nabídce pro modelový rok 2019. Bosch brzdy veřejně představil nyní.