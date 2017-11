Nejrychlejší elektromobil světa bude bugina z Tchaj-wanu

Nedávno představila Tesla svůj nejnovější elektrický model Tesla Roadster. Zrychluje na stovku za 1,9 sekundy. Ve městě Taipei však vzniká auto na elektrický pohon, který by to měl zvládnout ještě o desetinu sekundy rychleji. Výkon na to má.