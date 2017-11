Podvozek z DB11 je jasnou volbou pro nové vozy této firmy. Vývoj stál dost peněz a jeho nové upotřebení sníží náklady. Takže tady stačilo jen zkrátit rozvor a trochu ho přizpůsobit, a hned je tu základ pro nový Vantage, který měří „pouhých“ 4,47 m na délku.

S podvozkem se sem nastěhoval i dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu čtyři litry, který pochází z Mercedesu. Pracuje třeba v AMG GT-S. Jenže motor je ze stuttgartské firmy, ale ladění už mělo na starosti technické oddělení Aston Martinu. Takže AMG má výkon 384 kW a točivý moment 650 Nm, zatímco Vantage 375 kW a 685 Nm. Mercedes ale spolupracoval na autě i dále. Prý třeba ladil elektroniku, včetně infotainmentu.

Aston Martin Vantage

FOTO: Aston Martin

Aston Martin Vantage

FOTO: Aston Martin

To, co je za motorem, je ale nové. Je zde osmistupňová automatická převodovka ZF a za ní pak úplná novinka – elektronický diferenciál E-Diff. Slovo elektronický znamená, že pracuje zároveň se stabilizací a ABS. Neposílá tak výkon brutálně přímo na zadní nápravu, ale neustále poměřuje potřebu výkonu na každém kole. Vůz tak dokáže i ve vysokých rychlostech být stabilní a každý výjezd ze zatáčky je pod lepší kontrolou, ale ne v rámci stabilizace, která by mařila výkon, ale v rámci přenosu síly.

Design vozu potvrzuje to, co představitelé předeslali už dávno – Aston Martin bude vyrábět auta, která snadno od sebe rozeznáte. A to přesto, že komponenty se sdílejí. Výrazný design vozu doplňuje zcela nový interiér, který není podobný žádnému dosavadnímu AM.

Aston Martin Vantage

FOTO: Aston Martin

Aston Martin Vantage

FOTO: Aston Martin

Cena nového Vantage začíná v Německu na částce v přepočtu asi čtyři milióny korun. Za to ale je samozřejmě auto velmi dobře vybavené. Třeba je tu přední i zadní parkovací systém, vždyť nikdo si nechce odřít svoje velmi drahé auto. První majitelé se pak vozu dočkají přibližně v polovině roku 2018.