Firma Tesla má velké problémy s výrobou posledního modelu Tesla 3. Proti původním plánům výroby jsou někde na desetině. A to je příliš málo. Tesla tak odkládala i další novinky, protože je potřebovala vycizelovat a nemá cenu představovat něco, co není možné v dohledné době uvést do výroby. A tak bylo potřeba vyřešit problémy a představit to, na co se dlouho čekalo. Na jedné tiskové konferenci se tak objevil jak nákladní automobil Semi, tak i osobní sporťák Roadster.

Ten menší jsme si už představili. Má dojezd až 1000 km na jedno nabití svých akumulátorů. Nákladní vůz jich tolik nezvládne. Při konstantní rychlosti 100 km/h zvládne ujet až 800 km. To je asi ta nejdůležitější informace, která auto charakterizuje. Možná se vám zdá, že to je málo. Přece jen dnes klasický náklaďák na plné nádrže dojede i několik tisíc kilometrů. Jenže kdo to bude řídit? Tenhle vůz má totiž jediné místo. Je to sedadlo řidiče, je centrálně umístěné. Po stranách volantu jsou dva ohromné displeje. Jinak nic.

Tesla Semi

FOTO: Tesla

Tesla Semi

FOTO: Tesla

Takže jak se dostane Tesla Semi z Los Angeles do New Yorku? Při dálniční rychlosti 100 km/h bude řidič v práci osm hodin. Pak zastaví u extra silné dobíječky a může si jít odpočinout. Pokud bude zapotřebí dobít auto rychle, tak za půl hodiny, díky speciální dobíječce, zvládne natlačit do akumulátorů energii na 650 km.

Zajímavé jsou i jeho dynamické vlastnosti. S naloženým návěsem na maximální povolenou hodnotu 36 tun zvládne zrychlit na stovku za dvacet sekund. Pokud pojede tahač sám, dokáže zrychlit na tuto rychlost za pouhých pět sekund!

Výhodou elektromobilů je minimum pohyblivých součástí. Tesla si tak věří, že dala na celé auto se čtyřmi elektromotory (jeden v každém kole) záruku na milión mil (1,6 miliónů km)! I když auto nebude určitě nejlevnější (ceny nebyla zatím zveřejněna), podle výrobce každé auto ušetří asi 20 % nákladů proti klasickému vozu s naftovým motorem.

Automobil by se měl začít vyrábět v roce 2019. Uvidíme, jestli se to Elonu Muskovi povede. Mezi tím by měl být ještě představen pickup.