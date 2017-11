Zima není vlídná k žádnému autu na světě, i kdyby to mělo být jen kvůli soli na silnicích. Benzínové vozy to mají ještě poměrně snadné, pokud teplota neklesne někam k -45 °C. S naftou to je trochu složitější, ale pokud se teploměr nedostane pod dvacet stupňů mrazu a pokud máte v nádrži tzv. zimní naftu, mělo by být všechno v pořádku.

Teoreticky nejhůř na tom mohou být elektromobily. Jejich palivo, tedy elektřina, ztuhnout nemůže, ale lithium-ionové bateriím se do práce, tedy vydávání proudu moc nechce, pokud jsou studené.

Norský fanoušek Tesly Bjørn Nyland, majitel Modelu X Founder's Edition, se rozhodl světu ukázat, jak na tom jeho vůz v zimě je. Ovšem, tu „zimu” berte s rezervou, natáčení obou videí níže probíhalo v teplotách okolo nuly s trochou námrazy na autě. Něco takového není skutečná zima ani v Česku, natož v Norsku, kde Bjørn žije.

Přesto příchod k autu nebyl bez problémů. Přední dveře Modelu X se otvírají elektricky, ovšem mají bezrámová okna. Jako u spousty dalších aut s bezrámovými okny tahle musí o kousek sjet, aby se dveře mohly otevřít. Okna ale přimrzla, nesjela - a dveře zůstaly zavřené, bylo potřeba je otevřít manuálně a patrně s použitím trochy síly. Podobně, elektrická zrcátka nefungovala vůbec - byla přimrzlá.

Tohle ovšem nejde na vrub Tesle, k něčemu takovému jsou náchylná všechna auta, která mají dveře se samočinně sjíždějícími bezrámovými okny. U ostatních aut může pomoci trocha loje na dosedací těsnění dveří či oken a otevřít půjdou snáze. A zrcátka v mrazu raději nesklápějte, pokud to není nutné.

Dokud je baterie studená, nabíjecí výkon je výrazně nižší, v tomto případě cca třetinový

FOTO: Bjørn Nyland/YouTube

Ovšem, když do auta nastoupíte, ještě zdaleka není vyhráno - musíte taky někam dojet. Bjørn ukazuje, že je-li baterie studená, vůz odstaví funkci nabíjení baterie při brzdění auta. Podobně, při připojení k 50kW nabíječce je vůz nabíjen pouhými 16 kilowatty, protože teplota baterie nic víc nedovolí. Je potřeba ujet několik desítek kilometrů, aby se regenerační brzdění a plné nabíjení staly dostupnými.

Samozřejmě lze namítnout, že jedna noc v teplotách okolo nuly nesmí být problémem a že má Bjørn nechat auto týden v mínus dvaceti a pak něco zkoušet. Tak chladno ale zatím ani v Norsku není a až bude, jistě se takové zkoušky dočkáme.