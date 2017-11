Šestá generace modelu Polo není obecně zas takovou novinkou, oficiální představení si odbyla už v červnu tohoto roku. [celá zpráva]

Nyní ho ale Volkswagen uvádí na trh. Pryč je třídvířko, pětidveřová verze bude v nabídce jediná i pro vrcholné GTI, praktičnost tu má hrát prim. Jak si nové polo stojí na silnici, jsme dostali možnost velmi krátce vyzkoušet nedaleko Prahy. Volkswagen nabízí nové polo těm, kteří stojí na nějakém „novém začátku“ – možná jste v televizi viděli reklamu, už pár dní běží – a potřebují k němu nové auto.

Nové polo bude výhradně pětidveřové. Je to praktičtější

FOTO: Volkswagen

Designéři se snažili auto co nejvíc zploštit, jak opticky, tak i fyzicky – oproti minulé generaci je nižší a širší – a také při pohledu z profilu co nejvíce protáhnout. K tomu slouží mimo jiné lichoběžníkovitý prolis nad klikami dveří. Při pohledu zvenčí snad ze všech stran vypadá vážně dobře, vyvolává dojem klínovitého designu vozu. Jenže je poměrně výrazný i fyzicky a je vidět ve zpětných zrcátkách – a to už tak dobře nevypadá, trochu jako fald na nepravém místě. A trochu komické jsou falešné koncovky výfuku v zadním nárazníku verze R Line, kterou si můžete prohlédnout na fotkách v oranžové barvě.

Nedávno jsem jinde hořekoval nad ztrátou charakteristického „L a kolečka“ ze zadních světel sedmičkového golfu. Nové polo se však unikátních tvarů svítících segmentů zadních světel nezbavilo, vidíme tu stylizované písmeno P. Vypadá to sice hezky, ale je tu poměrně velká nevyužitá plocha a blinkr je vážně malý. Na druhou stranu, kvituji přítomnost couvacího světla na obou stranách auta.

Pokud máte při pohledu na auto přímo zepředu dojem, že už jste tohle někde viděli, je tomu tak – u golfu III. generace. Designéři se jím jistě inspirovat nenechali, mimo jiné i proto, že jako srovnání při vývoji současného pola byl brán VW Golf IV. A možná to je nesmysl, možná se mi to jen zdá, ale ve tvaru předních světlometů a jejich navázání na masku chladiče a blatníky prostě vidím trojkový golf. Když ale popojdu kousek stranou, tenhle dojem je hned pryč.

Nepřipomíná vám zepředu starého golfa?

FOTO: Volkswagen

V kabině se vývojářům povedl husarský kousek – i přes nevelkou celkovou šířku auta 1 751 mm je na předních sedadlech dost místa do šířky. Svou zásluhu jistě má poměrně úzký středový tunel a také subtilní dveřní výplně. Do šířky si na nedostatek místa bude stěžovat málokdo, jen trochu malé držáky nápojů můžou vadit těm, kteří často v autě něco pijí z kelímku.

Interiér je samozřejmě kompletně nový a podle tiskové konference je na něm nejpodstatnější „oblast displejů“ v horní části palubní desky, tedy opticky spojený centrální displej infotainmentu a přístrojový štít. Ten si budete za několik měsíců moci objednat i digitální. Polo bude prvním modelem Volkswagenu, který dostane digitální přístrojový štít s názvem Active Info Display II. Jestli bude stát za svůj příplatek, zůstává otázkou – žádný z připravených vozů jím vybaven nebyl.

Obecně k interiéru příliš výhrad mít nelze - centrální displej infotainmentu je dobře na očích, nastavení sedačky má široký rozsah, sesle slušně drží tělo a zároveň není příliš restriktivní co do šířky pozadí, které v ní sedí, volant se dobře drží a ovládací prvky se používají geniálně snadno. Jako obvykle, po ergonomické stránce toho interiéru Volkswagenu moc vytknout nelze.

Interiér se, až na pár detailů, vážně povedl.

FOTO: Volkswagen

Pár detailů tu přesto je – jednak nepřehledný tachometr, který v 60 km/h najednou změní číslování z 10 na 20 km/h, ale dílky stupnice jsou stále stejně velké. Jednak fakt, že vám vůz nedá nijak vědět o rozsvícení potkávacích světel, poznáte to jen z podsvícení tlačítek v kabině. Přitom by stačila jednoduchá kontrolka a věděli byste, zda auto v lehké mlze či dešti zapnulo světla, nebo zda to máte udělat sami.

A jednak malé okénko ve vnitřních plastech zrcátek, kterým vidíte blikat blinkr. Samo o sobě je zajímavým, poutavým detailem, ale těsně vedle něj je ikona hlídače mrtvých úhlů, která svítí, příp. při aktivaci směrovky bliká úplně stejnou barvou. Takže v zrcátku něco bliká, když máte, i když nemáte auto v mrtvém úhlu. Je potřeba se opravdu pořádně podívat, co bliká, periferní vidění ani mrknutí do zrcátka nestačí.

Ptal jsem se, k čemu je tohle okénko ve vnějším plastu zrcátka dobré, s argumentací výše, proč si myslím, že by mělo být zrušeno. Dostalo se mi odpovědi, že nemám pravdu, že řidič vždycky jasně vidí, jestli bliká jen blinkr nebo i hlídač mrtvých úhlů. A že ono okénko je tam, jen aby řidič věděl, že bliká blinkr. Dosud jsem měl za to, že k tomu slouží kontrolky na přístrojovém štítu.

Všimněte si, jak blízko je ikona hlídače mrtvých úhlů k (téměř zbytečnému) okénku blinkru v černém plastu

FOTO: Volkswagen

Krása lehkosti znovu objevená



Příležitost vyzkoušet nové polo byla skutečně jen velmi krátká, tak na dvacet kilometrů, což je na kompletní zhodnocení opravdu málo. Projel jsem se ale se dvěma různými verzemi a ta první měla pod kapotou 115koňový turbomotor a převodovku DSG. Přiznávám, s takovýmto pohonným ústrojím si polo asi moc lidí nekoupí. Možná to je ale trochu chyba.

DSG není proč se bát ani u takhle malého auta, převodovka řadí hladce a rychle a dostat ji jakýmkoliv způsobem do úzkých se mi nepodařilo. Motor na ni má dost síly, maximum 200 Nm nabízí mezi 2 000 a 3 500 otáčkami, takže pokud pojedete sami, málokdy se vám stane, že byste potřebovali síly víc. Když auto plně naložíte, jistě to bude jinak, ale troufnu si říci, že tento motor vyloženě nedostatečný nebude.

Silnější 1,0 TSI pod kapotou neurazí, 200 Nm už zvládne docela dost.

FOTO: Volkswagen

Jak to bude s jeho slabší variantou, je otázkou. Tu jsem testoval později, nabídne 95 koní a 175 Nm. Na papíře to nemusí být až tak velký rozdíl, ale v zátahu do prudšího kopce to poznat je, a to i když jsem byl na palubě sám. Odhaduji, že v ČR tuhle variantu zvolí spousta lidí, navíc s manuální převodovkou, a pokud budou jezdit většinou sami nebo ve dvou, špatně neudělají.

Polo je s tříválcem 1,0 TSI opravdu lehké. Zkoušená verze s DSG měla 1 190 kg, druhá měla jen 1 145 kg. Obě byly díky lehkému motoru v zatáčkách úžasně lehkonohé, příď měnila směr velmi ochotně, ba až nadšeně, jako by to vůbec nebylo auto, které cílí hlavně na méně majetnou klientelu a praktičnost a na řezání zatáček až v dalších řadách. Hledání limitů podvozku se nekonalo, silnice byly slizké a auta měla obuté zimní gumy, ale troufnu si říci, že se nové polo v zatáčkách neztratí. Opravdu se těším na verzi GTI, byť motor pod jeho kapotou bude jistě těžší.

Nové polo se v zatáčkách neztratí.

FOTO: Volkswagen

Praktičnost na každý den

Jistě jste si v úvodu všimli slov „potřebují nové auto“, nikoliv „chtějí“. Polo patří k autům, které si koupíte, protože nějaký vůz potřebujete, nikoliv primárně chcete. Na tiskové konferenci jsme se dozvěděli, že bylo vždycky bráno jednak jako levnější volba, a jednak jako auto, které dokáže téměř všechno to, co golf, jen je menší, se všemi z toho plynoucími plusy i mínusy.

Pokud je vaší aktuální tužbou malé auto do města, které ale ve skutečnosti tak malé není, protože měří přes čtyři metry na délku, a ve kterém je docela dost místa, nové polo vaše potřeby velmi dobře uspokojí. Design ve svých detailech není zas tak nenápadný, aby se auto ztratilo v davu, ale zároveň nevyčnívá. Za „základní cenu” od 292 tisíc toho moc nedostanete, chce to počítat nejméně s 350 tisíci za výbavu Comfortline a 1,0 TSI o 95 koních, ale i tak je Volkswagen Polo vážně dobrá nabídka.

Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 k (2018)

Motor:

999 ccm, zážehový řadový tříválec, turbodmychadlo

Nejvyšší výkon:

70 kW (95 k) v 5 000 - 5 500 ot./min

Nejvyšší točivý moment:

175 Nm v 2 000 - 3 500 ot./min

0 - 100 km/h:

10,8 s Nejvyšší rychlost:

187 km/h

Komb. spotřeba dle NEDC: 4,4 l/100 km

Pohotovostní hmotnost:

1 145 kg

Poháněná náprava:

přední

Základní cena:

348 900 Kč