Před nedávnem jsme psali, že Honda zatím jen rozvažuje nad novou generací modelu S2000. Sice ji k tomu přemlouvají fanoušci, ale tady jde především o ekonomiku. Vyplatil by se takový vůz? Nepřevýší náklady na vývoj to, co z něj Honda získá zpátky? [celá zpráva]

A tak Honda připravila jiný projekt sporťáku. Výrazně levnější. Vypsala soutěž všech svých designérských studií a nechala je vypracovat projekt na malé sportovní auto. Auto, které by se dostalo do světoznámé hry Gran Turismo. Hry, v níž přední světové automobilky představují své sny a unikátní prototypy, které by si nikdy nemohly dovolit postavit na kola.

Honda Sports Vision ale není takový výstřel do nikam, jako některé jiné koncepty pro GT. Vítězný návrh studie z Los Angeles je překvapivě civilní a skvěle odkazuje na Hondu NSX, ale jen tak náznakem. Pod karoserií z uhlíkového kompozitu je čtyřválcový motor 2.0 DOHC-VTEC s výkonem 300 kW (403 koní), který posílá výkon na zadní kola přes dvouspojkovou převodovku. Celkem malý motor a superlehká karoserie dají dohromady hmotnost pouhých 899 kg. Samozřejmě že nejde o skutečné hodnoty, ale jen ty virtuální.

Honda vytvořila i model v měřítku 1:1, takže ho bude moct předvádět na autosalonech. A kdo ví, třeba bude ohlas tak velký, že…

