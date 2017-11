K tomu, aby byla nějaká reklama zakázaná, je většinou potřeba poměrně vážného prohřešku tvůrců proti dobrým mravům či zákonům země, kde má být reklama vysílána. Video, které si můžete pustit výše, není ten případ, alespoň optikou českého televizního diváka. V Británii ovšem platí trochu jiný metr.

Řidiči Peugeotu 208 přijde standardní SMS zpráva na mobilní telefon. Protože reklama zviditelňuje i možnosti propojení telefonu s palubním systémem vozu, je na videu záběr na centrální displej, na kterém se zpráva automaticky zobrazí. Řidič se na ni podívá a přečte si ji; je to jedna krátká věta, nic, nad čím by příjemce musel dlouze přemýšlet.

Podívá se na ni jen velmi krátce, možná na vteřinu, možná ani to ne, a v reakci se ušklíbne. Nesundá ruce z volantu, na displej vůbec nesahá, dokonce ani pomocí hlasového ovládání odesílateli zprávy - pravděpodobně své přítelkyni - telefonoval, natož aby na displeji vyťukával odpověď.

V 208 se sedí docela vysoko, centrální displej není moc na očích (ilustrační foto).

FOTO: Peugeot

Přesto právě tenhle moment přišel pěti lidem - ne pěti tisícům lidí, ne pěti stovkám, prostě pěi lidem - problematický natolik, aby si stěžovali britskému Úřadu pro standardy reklamy (Advertising Standards Agency, ASA). Vznesli otázku, zda není tato reklama „nezodpovědná”, s komentářem, že ukazuje „řidičské chování škodlivé ve vztahu k bezpečnosti”.

Nebudeme zpochybňovat, že když se při řízení věnujete víc infotainmentu než silnici před sebou, není to pro bezpečnost provozu zrovna přínosné. Platí to zejména ve městech, kde může do vozovky kdykoliv vstoupit nepozorný chodec, jehož maminka nenaučila správně přecházet silnici. Reklama se ve městě odehrává, ale na videu v žádném případě nevidíme, že by se řidič věnoval více infotainmentu než silnici.

Clearcast, britská poradenská firma, která se zabývá „čištěním” reklam od podobných „závadných” detailů, v obraně říká, že „bleskové” přečtení zprávy na displeji infotainmentu „není horší a je méně rozptylující”, než třeba změna stanice rádia. Dodala, že řidič se očividně věnoval řízení vozidla a nebyl rozptýlen. Peugeot uvedl, že displej je v modelu 208 umístěn „v úhlu, který zabraňuje rozptýlení řidiče”. My z vlastní zkušenosti dodáme, že zrovna v 208 je centrální displej opravdu hodně daleko od linie pohledu řidiče na vozovku.

„Ukázat řidiče, který si čte SMS a pak na ni reaguje, znamená odvedení pozornosti, které by znamenalo, že se nemůže plně věnovat bezpečnému řízení vozidla,” rozhodla ASA a vysílání reklamy v její současné podobě zakázala. Peugeot v prohlášení píše, že výsledek řízení respektuje, ale odmítá, „že by reklama jakýmkoliv způsobem propagovala nebezpečné či nezodpovědné řízení automobilu”.

Peugeot 208 (ilustrační foto)

FOTO: Peugeot

Rozhodnutí ASA nicméně vyzdvihuje jeden problém, který se stává tím závažnějším, čím více umí být palubní systémy aut propojené s telefonem řidiče, a tedy s okolním světem pomocí internetu. Přečíst a odeslat textovou zprávu dnes už umí spousta aut, a pokud se tím řidič nechá rozptýlit, může to znamenat problém pro bezpečnost jízdy.

Jenže samotný fakt, že systém umí pracovat s esemeskami, ještě neznamená, že se jimi řidič musí nechat rozptylovat. Zodpovědný řidič počká, až bude mít možnost zastavit a odepsat bezpečně, anebo odpověď prostě nechá na potom, až dojede do cíle. Jakákoliv činnost s SMS za jízdy může být nebezpečná, ať ji provádíte na mobilu, nebo pomocí displeje vozu.

Všechna zařízení v kabině auta, kterým se člověk může věnovat, znamenají nějaké rozptýlení, nějaké odvedení pozornosti. Může to být seřizování sedačky, změna nastavení klimatizace nebo přepnutí předvolby rádia, a to i když máte staré rádio bez velkého dotykového displeje. Stoprocentně eliminovat tyto věci není možné; dovolíme si tvrdit, že přečtení zprávy na videu výše je provedeno nejbezpečněji, jak to jen jde.