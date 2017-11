O auta z druhé ruky je u nás i na celém světě velký zájem, protože jezdit potřebují i lidé, kteří si nové auto nemohou dovolit. Anebo si nemohou dovolit takové nové auto, které by chtěli. Tak radši sáhnou po starším, které nabídne více výbavy, výkonu, prostoru – doplňte sami.

Samozřejmě, koupě ojetého auta má své nevýhody. Fakt, že si nemůžete vybrat přesně takovou barvu karoserie a interiéru a takové prvky výbavy, které by vám nejlépe vyhovovaly, je ovšem asi nejmenší z nich. Větším mínusem je skutečnost, že na ojeté auto nedostanete nic na způsob čtyř- či víceleté záruky a nemáte jistotu, že všechno funguje, jak má – a hlavně, že tomu tak dlouho bude.

Když si kupujeme ojetá auta, tahle rizika musíme přijmout. Co ale můžeme udělat, ba co víc, co jako dobří hospodáři udělat musíme, je, že se budeme snažit tato rizika co nejvíce minimalizovat. Asi se při tom budeme muset plazit po zemi pod autem a asi si ušpiníme ruce až po lokty, ale bez toho bychom kupovali zajíce v pytli.

Víte, jaké auto chcete?

První chybou, jakou může člověk při nákupu auta, nového i ojetého, udělat, je vybrat si nevhodný vůz. Budete často jezdit dlouhé trasy po dálnicích? V takovém případě hledejte auta s dlouhým rozvorem náprav pro lepší stabilitu ve vyšších rychlostech. Chcete naopak jezdit především po městě? Vybírejte mezi malými auty a chtějte malý benzínový motor.

Budete často jezdit ve čtyřech? Vyhněte se slabým motorům. Potřebujete vozit kočárek? Tady není lepší rada, než ten konkrétní kočárek vzít s sebou a prohlídku vybraného auta zahájit tím, že ho zkusíte strčit do kufru. Stran zavazadelníku obecně platí, že pokud víte, co budete vozit, je nejlepší to rovnou zkusit, anebo aspoň přijít s metrem a kufr změřit.

Seat Ateca má na první pohled kufr velký, ale pro rodinu s malým dítětem - a velkým kočárkem - stačit nemusí.

FOTO: LL, Novinky

Radši kupujte od majitele

Je to asi nasnadě, ale jak se k autu dosavadní majitel chová, nezjistíte od nikoho jiného než od něj samotného. Kampaně se slogany typu „nekupuj auto na ulici“ nebo takové, které poukazují na výhody velkých autobazarů, můžou mít v něčem pravdu, ale pokud auto kupujete od překupníka, ať to je zavedený autobazar anebo individuální dovozce aut ze zahraničí, o tom, jak se majitel k autu choval, se nic nedozvíte.

Ideální stav je koupit auto od někoho, kdo ho měl několik let, ne jen pár měsíců, a samozřejmě s kompletní servisní historií. V závislosti na tom, jaké auto chcete a jaký máte rozpočet, to ale nemusí být vždy reálné. Některých aut je na trhu hodně a můžete si vybírat, ale třeba pokud máte specifické požadavky a nemůžete si dovolit čekat, je třeba brát, co je.

Samozřejmě, ani kompletní servisní historie k vozu není záruka, že koupíte bezproblémové auto. Byť má faktury za posledních sedm let, byť má servisní knížku bez známek podvodů, může během několika příštích měsíců vyžadovat investice v řádech desetitisíců korun.

Servisní historie včetně servisní knížky a ideálně i návodu k obsluze by měla být samozřejmostí. (Ilustrační fotografie)

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Je víc než vhodné si na internetu najít a nastudovat oblasti, ve kterých má konkrétní model problémy. Při prohlídce je třeba se na ně zaměřit a prodávajícího se ptát – a ověřovat, jestli to, co prodávající říká, je skutečně pravda. Někde to můžou být čepy náprav, jinde třeba elektronika v interiéru – každé auto má své slabé místo.

Jistě jste slyšeli „hospodská moudra” o tom, jak se nějaké auto pořád sype, protože tohle a tohle. Někdy se stačí do problematiky ponořit více a zjistíte, že v řadě případů to je jen zanedbanou údržbou – třeba tím, že majitel měnil olej v delším než předepsaném intervalu.

V každém případě je nutné se na auto pořádně podívat zespoda – zvednout ho a všechno důkladně prověřit. Nejlepší je najít servis, kde vám auto za dvě stovky zvednou, ale někdy je třeba vzít vlastní zvedák a „kozy“ – stojánky, na které auto postavíte – a vůz si někde zvednout sami. Nikdy ale nelezte pod auto, které stojí jen na ručním zvedáku – může spadnout a usmrtit vás.

Díly nápravy nesmí mít vůle, všechno musí pevně držet. Hledejte také nadměrný únik oleje či jiných provozních kapalin – anebo známky toho, že motor byl nedávno umýván. To může být snaha něco zamaskovat. Pokud si nejste jisti, nejlepší je domluvit prohlídku v autorizovaném servisu – sice za ni zaplatíte, ale autorizovaný servis se správným vybavením a diagnostikou pro danou značku toho zjistí o voze nejvíce.

Autorizovaný servis zjistí o autě nejvíce. (Ilustrační fotografie)

FOTO: Profimedia.cz

Studené auto prozradí víc, než zahřáté

Mohlo by se zdát, že zima není vhodné období na nákup nového auta, ale není to úplně pravda. Jistě, brzy se stmívá a člověku se leckdy nechce ven, zejména pokud má radši léto, ale jít si vybrat „novou“ ojetinu za chladného počasí má své výhody.

Totiž, podobně jako nemusíte mít rádi zimu vy, ji nemají ráda ani auta, a ne kvůli soli na cestách. Mrazivé počasí klade větší nároky na startování, takže pokud motor v mrazu naskočí bez problémů, v létě vás trable nečekají. Samozřejmě, je nutné přijít k autu studenému, tedy třeba říci prodávajícímu, aby ho předem nestartoval, a potkat se u něj doma, ne někde na pumpě.

Škube benzínový motor pár vteřin či desítek vteřin po startu? Může být nutná výměna zapalovacích svíček, pokud by to při teplém startu nedělal. Pokud i při něm, může být problém závažnější, a tedy i dražší. Žhaví diesel dlouho před startem? Pokud není -25 °C anebo vůz není opravdu starý, může být třeba vyměnit žhavicí svíčky.

Nekupujte ojeté auto na parkovišti. Potřebujete vidět studený start motoru a tím, že prodávající na parkoviště přijede, motor zahřeje. (Ilustrační fotografie)

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Také motor hned po startu dobře poslouchejte. Cvakání z oblasti ventilů po dobu 10, 15 vteřin po startu je normální, než se stačí naplnit olejem „hydroštely“, hydraulické vymezovače vůlí ventilů. Pokud ale cvakání slyšíte minutu, je to špatně – v motoru může být starý či nevhodný olej, anebo může být nějaká součást ventilového ústrojí příliš opotřebovaná.

Pokud máte otevřenou kapotu a startuje prodávající, věnujte také pozornost tomu, jak se k motoru chová. Pokud ho hned po startu několikrát „protúruje“, aby se rychleji ohřál, doporučujeme poděkovat za jeho čas a jít jinam. Takovéto zvýšení otáček totiž nezrychlí zahřátí, nýbrž opotřebení.

Největší díl opotřebení motoru se děje při startu a ve vteřinách po něm, než se stačí olej dostat do všech míst, které má mazat. V zimě tohle trvá o to déle, protože je olej chladnější a tedy tužší, a pokud v takové chvíli motor vytočíte, tj. zvýšíte zátěž, opotřebení jen akcelerujete.

Věnujte pozornost chování motoru při startu - a také tomu, jak se prodávající k autu po studeném startu chová. Kompletně prohřát olej trvá i víc než 10 km jízdy. (Ilustrační fotografie)

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Správné chování k motoru po startu v mrazu je zapnout topení v kabině a vylézt z auta ven, abyste oškrábali námrazu z oken. Než to dokončíte, motor se stihne trošku prohřát a můžete vyrazit. Samozřejmě zvolna, protože olej v převodovce je stále studený, ztuhlý. Pokud bude chtít prodávající vyrazit hned a pokud to takhle dělal třeba pět let, asi tušíte, že to moc hezky uvnitř motoru vypadat nebude.

Důležitý technický stav, ne najeté kilometry

Řada lidí se při výběru ojetého auta zaměřuje na kilometrový proběh. Méně poctiví obchodníci na to reagují a autům najeté kilometry „stáčejí“. Není to nic jiného než podvod a nejčastější samozřejmě je u aut, po kterých je největší poptávka – statistika firmy Cebia v loňském roce ukázala, že 49 % Octavií, 46 % Fabií a 45 % Passatů na českém trhu má stočený tachometr.

Hledat tedy auto s co nejnižším kilometrovým proběhem je nesmysl. Chtějte co nejlepší technický stav a co nejlepší dosavadní údržbu. Není vhodné koupit auto s nefunkční klimatizací – slova prodejce o tom, že jen není naplněná, nemusí být pravdivá a závady na klimatizaci bývají velmi drahé. Minimálně ta náplň musela někudy uniknout. Autům se závadami bychom doporučovali se vyhnout, protože jejich odstranění se může ukázat dražší, než člověk původně odhaduje.

Obecně ve vztahu k rozpočtu na nákup ojetiny platí, že byste neměli za auto dát všechny našetřené či půjčené peníze. Ke kupní ceně je vždy třeba připočítat nejméně 20 % na servis po koupi. Pokud nemáte záznam o tom, kdy to bylo provedeno, je u všech aut třeba hned vyměnit rozvody (i u motorů s řetězovými rozvody a nejlépe včetně čerpadla oleje a chladicí kapaliny) a všechny provozní náplně, tj. olej v motoru, v převodovce a příp. v zadním diferenciálu, brzdovou a chladicí kapalinu a náplň klimatizace včetně dezinfekce ventilačního systému.

Jak je nasnadě i z délky tohoto článku, koupě ojetého auta je věda, a i když se dobře připravíte, vždycky to je trochu loterie. Můžete koupit auto, o kterém se v hospodě říká, že je velmi poruchové, a šest let nemít sebemenší poruchu. A taky můžete koupit notorický „držák“ a během prvního půl roku na servisních nákladech vykrvácet. Tenhle článek ale snad pomůže k tomu, aby se to nestalo.