Mazda to v posledních několika letech dokázala na poli motorařiny pořádně rozvířit. Zatímco nejdřív všichni snižovali počty válců a objemy motorů, Mazda nešla pod čtyři válce a dva litry. A vyplatilo se. Motory s vysokou kompresí pracovaly skvěle.

Pak v dobách elektrického opojení Mazda představila technologickou fajnovost – benzínový motor, který může pracovat ve spalovacím cyklu vznětového motoru. Jak bude tento agregát Skyactiv-X pracovat, to si ještě musíme počkat.

Teď už je tu třetí zajímavost. Ichiro Hirose, vedoucí vývoje motorů, řekl na tokijském autosalonu, že naftové motory ještě nejsou odepsané a Mazda připravila nový kus, který označuje jako novou generaci Skyactiv-D. Ta má být určena hlavně velkým autům, jako jsou SUV, kde diesely jsou stále žádané, a hlavně potřebné pro své křivky točivého momentu.

Schéma z patentového úřadu

FOTO: Mazda

A co nabídne? Zatím nic oficiálního, ale z patentového nákresu, který koluje po internetu, se zdá, že agregát spojí turbodmychadlo a kompresor poháněný elektřinou. Spodní hranice otáček by tak mohl dopovat právě kompresor, horní hranice pak turbodmychadla.

Počkejme na příští rok, to by měl nový Skyctiv-D vyjít na světlo, protože výroba by se měla rozeběhnout v roce 2019 a nastěhuje se pod kapotu modelů CX-8, CX-9 a BT-50.