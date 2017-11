Je to deset let, co společnost vznikla, a řada FJ pěkně ukazuje, jaký neuvěřitelný pokrok firma dokázala. Od malé firmičky po „ikonu“ v automobilových skororeplikách. Jen se podívejte na celou řadu FJ.

Základ je to, co dodá Toyota TLC – rámy pořádně opravené a upravené. A na nich nová karoserie ze slitiny hliníku 5052 (kdo se pohybuje kolem strojařiny, ví, že tohle je jedna z nejodolnějších slitin, která se používá třeba na námořních lodích). Karoserie, která věrně kopíruje vzhled původního vozu. Vše je děláno ručně, stejně jako nanášení elegantního béžového laku.

ICON FJ40

FOTO: ICON 4x4

Kabina je vylepšena dost výrazně proti originálu. Tam bývaly vinylové potahy. Dnes kompletní obšití obstarává specializovaná firma Moore & Giles, která dodává reliéfní italskou kůži. Ta má povrch připomínající kůži slonů. Retroprvky ale pokračují i na přístrojové desce. ICON nechtěl znehodnotit auto použitím nějakých plastových ovladačů. Takže každé tlačítko je z hliníku.

ICON FJ40

FOTO: ICON 4x4

ICON FJ40

FOTO: ICON 4x4

Dost lákavý upgrade je pod kapotou. Tam se objevuje motor Cummins 2,8 litru s výkonem 120 kW a točivým momentem 362 Nm. Na pětistupňovou manuální převodovku AX-15 navazuje rozvodovka s redukcí Atlas II, která může mít šest redukovaných stupňů. O solidní průjezd v terénu se starají nápravy Dana 44 vepředu a Dana 60 vzadu. Na kolech jsou nasazeny All-terrain pneumatiky o rozměrech 285/65R18.

Pokud byste chtěli jedno auto, musíte se obrátit přímo na výrobce. Cena není zatím zveřejněna, auta jsou ještě čerstvá, vždyť mají premiéru právě nyní na výstavě SEMA v Las Vegas.