Když jsme vám představovali malý elektrický kompakt Honda Urban EV Concept s retro designem, polovina z vás v komentářích nadšeně aplaudovala, druhá zklamaně poukazovala na podobnost s Volkswagenem Golf I. [celá zpráva]

Honda Urban EV Concept

FOTO: Honda

Ale co, i kdyby to vypadalo jako jedničkový golfík, to přece nevadí. Vždyť to auto dokáže ještě dnes nadchnout. Takže netrpělivě čekáme na rok 2019, kdy se tohle malé autíčko do města začne vyrábět v Evropě.

To Honda Sports EV Concept zatím ještě tohle jisté nemá. Ale co není… Ostatně Honda už hledá náhradu za hybridní C-RZ, které nebylo zrovna trhákem. Malé kupé přebírá vzhled hatchbacku, ale dává mu sportovní střih. Přední maska i se světly je posunuta více dolů, blatníky jsou širší a tvar střechy je naprosto fantastický. A přitom délka auta není o mnoho větší, než je tomu v případě minivozítka do města. S ním sdílí platformu, velmi inteligentní elektrický pohon i interiér s jednou velkou obrazovkou.

Honda Sports EV Concept

FOTO: Honda

Honda Sports EV Concept

FOTO: Honda

Šéfdesignér Hondy Makoto Iwaki pak o autě řekl, že ne všechny vozy představené jako koncepty se budou vyrábět, ale mnoho z nich má svou budoucnost jistou. Zanedlouho by Honda na stejném základu měla představit ještě spoustu dalších vozů. Některé z nich skutečně do výroby půjdou. Jistě, nebudou vypadat přesně takto, ale velmi, velmi podobně.