Nový kaktus má širší přední masku s LED světly pro denní svícení, protažené přes celou šířku vozu. Světlomety podtrhují lesklé černé lišty a nárazník v barvě karoserie s bočními mřížkami sání. V zadní části zaujmou nová LED světla s 3D efektem. Změny to nejsou kdovíjak velké, ale podle nás C4 Cactus prospěly. Ostatně, porovnejte snímek původní a nové verze...

Citroën C4 Cactus (2017)

FOTO: Citroën

Citroën C4 Cactus - před FL

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Prvky Airbump na bocích nejsou tak vystrčené, výrobce je přesunul do spodní části. Rozměry vozu se prakticky nezměnily: délka 417 cm, šířka 171 cm, výška 148 cm (ta se zmenšila o 50 mm) a rozvor 260 centimetrů. Zavazadelník narostl o zanedbatelných 10 litrů na současných 358 l.

Mezi další novinky patří lepší odhlučnění a nová komfortní sedadla. Zlepšily se i možnost konektivity multimediálního systému. Nové jsou i bezpečnostní asistenční systémy, kupříkladu samočinné nouzové brzdění, hlídání opuštění jízdního pruhu nebo detekce únavy řidiče.

Unikátní hydraulické dorazy



Co je patrně vůbec nejzajímavější: francouzský výrobce v Evropě poprvé představuje nové odpružení podvozku s kapalinovými tlumiči a nikoliv mechanickými, nýbrž hydraulickými dorazy. Jmenuje se Progressive Hydraulic Cushions (PHC) a podle automobilky vytváří dojem „létajícího koberce“.

To je možná jenom přehnané marketingové tvrzení, pravdou je, že tlumiče mají dva hydraulické dorazy. Jeden pro rozpínání, druhý pro stlačení. Tato technologie se zatím objevila pouze v čínské verzi modelu C5 a my jsme nesmírně zvědavi, jak to bude fungovat v praxi.

Ceny ani přesné datum uvedení do prodeje zatím automobilka neuvedla. Současné generace C4 Cactus stojí v Česku od 291 tisíc korun.

FOTO: Citroën

FOTO: Citroën