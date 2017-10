Na tokijském autosalonu, který právě probíhá, se objevil třeba Mitsubishi Evolution. A fanoušci začali psát výhružné dopisy. Z legendy motosportu se stalo podivné SUV poháněné elektrikou. [celá zpráva]

Jak dopadne Subaru WRX? Podle tohoto konceptu to tak tragické nebude. Naopak. Drsný vzhled konceptu Viziv, tedy karoserie ostrá jak dobře vybroušený diamant, zajímavá světla a futuristický vzhled, je tady ještě víc rozprostřen do šířky i dálky.

Auto je bez zrcátek (nahrazují je kamery), je bez klik, ale zato je s obloženými podběhy (není to plast, ale karbon), svalnatými blatníky a tak nějak civilním funkčním projetím. Vždyť auto je dlouhé 4630 mm, široké 1950 mm a vysoké 1430 mm. Rozvor je 2730 mm. Uvnitř je místo pro pět lidí a auto by mělo být snad schopné denního ježdění.

Subaru Viziv Performance concept

FOTO: Subaru

Co bude pod kapotou? To zatím nevíme. Ale vzhledem k nasávacímu otvoru na kapotě bychom hádali, že to nebude elektrika. Tady bude pracovat turbodmychadlo.

Každopádně se nám auto líbí víc než výše zmíněné Mitsubishi. Co vám? Uvidíme, kdy se Subaru rozhodne koncepty Viziv poslat do světa jako sériovky.