Bezpečnostní pásy v dnešních autech mohou být umístěny nejenom na běžných místech, ale klidně přímo v bezpečnostním pásu (Ford) nebo pod panoramatickým stropním sklem (připravuje Hyundai). Nizozemský výrobce dětských sedaček Maxi-Cosi vzduchové vaky dostal tam, kde nikdy nebyly - přímo do sedaček pro nejmenší pasažéry.

Uvnitř sedačky je umístěna patrona s plynem (CO2), který airbag v případě potřeby během 0,05 sekundy nafoukne. Při aktivaci nedochází k explozi, jako u běžných airbagů a neuvolňuje se teplo, které by mohlo dítě popálit. Airbag sedačky se aktivuje při nižších rychlostech, než je běžné, už přibližně od 25 km/h, uvádí výrobce, který se inspiroval motorkářskými bundami s integrovanými airbagy.

Na českém trhu stojí popisovaná sedačka bez pár korun sedmnáct tisíc, což je zhruba dvojnásobek, jaký zaplatíte za kvalitní dětskou autosedačku. Určena je pro děti od čtyř měsíců do čtyř let, respektive do 105 centimetrů či 18 kilogramů.