V Berlíně vyrábí tohle monstrum Stefan Gulas. Je to zvláštní stroj, který vypadá podivně a podivně se i chová. Homologaci má jako malá motorka do 125 ccm, což znamená, že v Německu, Dánsku nebo Velké Británii je třeba mít na tuhle věc řidičák, v Itálii, Francii a Španělsku nikoliv.

Gulas Pi1S

FOTO: Gulas

Ale vlastně je to kolo. Po stranách má pedály. Takže pokud do nich jezdec šlápne a má pořádné svaly na nohou, může to pěkně odpíchnout. A když už nemůže, motor mu pomůže. Takže elektrokolo. Jenže v té velké krabici je uložený akumulátorový set o kapacitě 6,5 kWh, nebo dokonce 10 kWh. V prvním případě je dojezd na jedno nabití 125 km, v druhém 200 km. Výkon 38 kW elektromotoru pak stačí na 115 km/h.

Abyste věřili, že je to skutečně kolo...

Ale i když je to kolo, vzhledem k jeho homologaci, je zapotřebí i helma, registrace apod. Přesto může majitel Gulasu Pi1S přišlápnout do pedálů. I když je to spíš pro legraci. Vždyť stroj váží 128 kg a má dost široké pneumatiky 110/70R17 vepředu a 130/70R17 vzadu se solidním odporem. Tohle do kopce vytáhne jen opravdový profík ze stáje na Tour. A navíc bohatý profík. Levnější verze stojí 19 665 euro (511 000 Kč), dražší 29 438 euro (765 000 Kč).