Jednou z nich je Toyota Fine-Comfort Ride. Má to být auto superluxusní a jeho konkurentem by měl být třeba Mercedes-Benz třídy S. Asi se vám nebude úplně líbit vzhled auta, ale možná je to dáno také tím, že Toyta poslala kola opravdu do naprostých krajů karoserie. Rozvor je proti S-Klasse o třicet centimetrů delší, ale auto jako celek je o 40 cm kratší (celkem 4830 mm).

O technice toho Toyota moc neřekla. Pouze víme, že vůz tankuje vodík, který se rychle načerpá, a nakonec dokáže nabídnout autu dojezd až 1000 km na jedno natankování.

Protože jde o koncept, i tady je interiér podřízen hlavně tomu, že vůz je možné jak řídit přímo člověkem, tak i předat řízení zcela automatice. Zajímavé je, že dveře jsou posuvné a auto nemá žádný B-sloupek.

Autobus pro olympiádu

Druhým vozem s vodíkovým pohonem je autobus Sora, který bude vyráběn speciálně pro olympijské hry v Tokiu. Jde o autobus pro 79 lidí (22 sedících a 56 stojících), který je vybaven supermoderní technikou HD kamer a inteligentního řízení. Kamery sledují situaci kolem celého autobusu a dokážou zaregistrovat i cyklisty nebo chodce, kteří mohou vstoupit do jízdní dráhy. Řidiči budou všechny tyto informace předávány a on uvidí prakticky cokoliv, co se kolem autobusu děje.

Má to ještě jednu velkou výhodu. Podle speciální linky namalované před zastávkou autobus pozná, kde se nachází, a sám dokáže na zastávku zajet tak, aby odsazení hrany autobusu od obrubníku bylo maximálně 10 cm. To se bude hodit hlavně při paralympijských hrách, které následují po těch olympijských.

