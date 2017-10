Tahle informace se objevila velmi rychle a neočekávaně. Prostě 4. prosince bude v Sant'Agatě představení nového auta – vrcholného SUV celého trhu. Prý to bude super auto, které vytvoří samostatnou kategorii – Super SUV.

Konkurence se bude jen dívat. A to včetně Maserati nebo Porsche. Má to být svébytný model, který samozřejmě bude vozem své značky po všech stránkách, ale bude tak originální, až to vyrazí dech. Pod kapotou bude burácet dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec, který nabídne výkon kolem 650 koní (478 kW). V roce 2018 bude i hybridní verze.

Za 4,5 miliónu korun nabídne auto nevšední zážitky na vysokých nohou, ale dostat se mezi zákazníky nebude jen tak. Příští rok se vyrobí pouze 1000 kusů a pak by se měla výroba postupně zvedat podle zájmu až na 3500 vozů ročně. To je číslo přímo ohromující. V tom případě by totiž Urus zabral polovinu prodejních čísel značky.

Značka Lamborghini těm nedočkavým ale připravila malé video, kde se odkazuje na svoje prvenství. Ona jako první totiž představila SUV. Dávno před jakoukoli jinou značkou postavila obrovský teréňák LM 002, který měl původně soutěžit ve vojenském výběrovém řízení. Když nevyhrál, nabídli jej i soukromníkům. Auto s motorem z Lamborghini Countach je dodnes velmi ceněným kouskem.

Video

Zakladatel kategorie SUV je překvapivě Lamborghini se svým gigantem LM002

Zdroj: Lamborghini

Sedan bude?

Před lety se uvažovalo, že dalším autem značky bude sedan. Pak ale vystřelily světové prodeje SUV a firma zareagovala tak, že dala přednost Urusu. Projekt sedanu byl po konceptu Estoque zastaven. Jenže finanční situace firmy je natolik příznivá a zájemců je tolik, že firma se rozhodla sedan vzkřísit. Prý se připravuje nová platforma na bázi uhlíkových vláken. Ovšem pravděpodobně od tohoto projektu upustí, protože prostě musí šetřit v rámci koncernu. A tak na řadu přijde sdílená platforma s Porsche Panamera.

Lamborghini Estoque

FOTO: Lamborghini

A ještě jedna zpráva vyšla od Lamborghini. Další supersporty budou. Po Venenu a Centenariu prý přijede další extrémní vůz, který bude tak úžasný, že vyrazí dech. A to nejen svou vizáží. Prý se máme těšit na něco úžasného.