Konceptů a vizí budoucích aut je poslední dobou opravdu nepřeberně. A zajímavé je, že postupně se propracováváme ke stejnému výsledku, ať už svůj nápad představuje Toyota, Smart nebo třeba Continental. Budoucnost bude bez vlastních aut. Vše bude sdílené. Auto si člověk přivolá, jen pokud ho bude potřebovat. Stejně jako tohle vozítko Continental Bee, což je zkratka pro Balanced Economy and Ecology mobility concept.

Podle Continentalu by byly ve městech celé kolony těchto malých autíček, která mají na jedno nabití dojezd asi 320 km. Maximální rychlost by byla 60 km/h. Byla by autonomní. Uměla by si najít vlastní nabíjecí místo, v případě potřeby servisu by si tam sama zajela.

Continental Bee

FOTO: Continental

Tvarově jsou to vlastně jen podvozky s koly v rozích, přičemž řídící náprava je na jakémsi otočném kloubu, což znamená, že auto by se dokázalo otočit na místě. Na podvozky se pak přidá plastová kabina v případě, že by šlo o osobní vozy, přičemž ty průhledné plasty by byly vlastně i obrazovky pro zábavu cestujících. V případě nákladních verzí by to bylo jednodušší – podvozek s ochranným rámem a velká krabice na uložení mezi koly.

Sám Continental přiznává, že něco takového se jednou stane, ale bude zapotřebí ještě spousta času, aby se tyto sny naplnily. Přesto k nim prý nezadržitelně směřujeme.