Pojízdná kuchyň je postavena na základě aktuální verze LR Discovery. Součástí vozu je gril, zmrzlinovač, namísto loketní opěrky je topinkovač. Nechybí ani půllitrový dávkovač olivového oleje, umístěný v zavazadlovém prostoru.

Vzhledem k aktuálním cenám másla by spousta Čechů jistě využila i integrovaný stloukač másla, který je umístěn v kolech. Stačí nalít smetanu a pak už jenom vyrazit na projížďku. Uvnitř je v hliníkovém pouzdře netočivá nádoba s protizávažím a lopatka připojená k matici kola. Celkem zde jsou tři máselnice, každá o objemu pět litrů. Geniálně jednoduché.

Speciálně upravené discovery pro Jamieho Olivera

FOTO: Land Rover

Televize, gril, jídelní stůl...



Vedle motoru můžete vařit v hrnci, za logem na kapotě motoru je schován gril na tři středně velká kuřata nebo jednoho krocana. A nechybí pochopitelně ani výsuvný jídelní stůl s pracovní deskou a dvěma plotýnkami.

Na straně netradičního vozu nechybí prostor pro kořenky a ve výklopném zadním okně jsou umístěny rostoucí bylinky. Do auta se vešla i 40palcová plochá televize, jde o ideální auto na piknik mimo civilizaci.

„Svěřil jsem Land Roveru nesmírně těžký úkol vytvořit dokonalou kuchyň na kolech. Nedržel jsem se při zemi a měl jsem velké nároky, ale to, co dokázali, mi vyrazilo dech. Ve skutečnosti jsem nevěřil tomu, že dokážou umístit pomalý hrnec vedle motoru a dávkovač olivového oleje do zavazadlového prostoru,“ uvedl Jamie Oliver.