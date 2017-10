S crossovery se roztrhl pytel. Ani auto do terénu, ani obyčejný osobák. Prostě něco mezi a je vlastně jedno, na jakém základu – hatchback, kombi a dokonce i sedan. A pak jsou tu crossovery, které jsou crossovery už od doby svého vzniku. A do téhle hromady aut s neurčitým postavením se řadí Mercedes-Benz GLA. A je ještě neurčitější.

Tradiční model

A jelikož to tak je všude jinde, stejně i u Mercedesu zvedli lehce podvozek, ale jen na 190 mm, takže žádný teréňák to není. Stejně tak je tu nový nárazník ve stylu terénních modelů a SUV, který autu vyloženě sluší. Jsou tu drobné úpravy na karoserii (ale pozor! je to hatchback) i v interiéru. Třeba polokožená sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jsou opravdu fantastická.

Mercedes-Benz GLA 220d 4Matic

GLA tak jede v tradičních kolejích. Jenže na rozdíl od mnoha jiných crossoverů to není nijak přehnaně vysoké auto. Je to hatchback, který je jen o něco vyšší na podvozku, takže celková výška nijak nevybočuje z řady. Vždyť je jen 1494 mm. A na rozdíl od jiných crossoverů tu je i možnost pohonu na všechna kola, který dynamicky dokáže přeposlat na zadní nápravu až 50 % výkonu. Koukněte se do téhle kategorie, projděte ceníky i SUV (a to klidně i vyšší třídy) a zjistíte, že pohon všech kol je dnes už je hodně okrajovou záležitostí.

Diesel s automatem

Pod kapotou auta jsme měli naftový agregát o objemu 2,2 litru s výkonem 130 kW. Hlavní dojem z motoru? Měl by se lépe odhlučnit. Opravdu bychom očekávali, že u tak prémiové značky si s tou redukcí hluku vycházející zepředu dají větší práci. Vždyť i hluk od kol je celkem vysoký. Škoda toho.

Automat pracuje skvěle.

Druhý dojem je spojen s převodovkou. Sedmistupňový automat s řazením pod volantem by mohl někomu znít jako anachronismus, ale poprosíme všechny konstruktéry a inženýry ostatních značek – jděte do Stuttgartu se poučit, jak se dělá dobrá převodovka. Tenhle automat neškube, nehází, pracuje rychle a plynule. Jedinou slabou chvilku si vybírá při řazení zpátečky, kdy dlouho váhá.

Takže spojení automatu a zmíněného motoru je velmi komfortní, elegantní řešení, které nedělá z auta sporťák, ale kdo by to od tohoto typu auta čekal? Přesto motoru nechybí nic – když pořádně prošlápnete pedál, auto rychle vystřelí vpřed. Když jezdíte ecomaratony, odmění se vám super spotřebou (naše průměrná nakonec byla 6,3 l na 100 km).

Vynikající

A víte, co je na autě vynikající? Že funguje přesně tak, jak má. Ne, to není vtip. Je mnoho aut, kde najednou zjistíte, že někde je něco, co prostě nejde. Třeba zvednou podvozek, takže těžiště je někde jinde, ale pružení je k tomu najednou špatně nastavené. U Mercedesu to není. GLA jede perfektně. Řízení není úplně na jedničku s hvězdičkou, ale když máte volant v ruce, víte, kde auto jede a kam pojede. Nízká stavba karoserie je nejen ideální, že se nevozí hromada vzduchu nad hlavou, ale i v tom, že právě těžiště nemá vysoko jak Sergej Bubka při světovém rekordu.

Tahle obrazovka není pro prsty.

Nebo ten interiér. Ano, displej není dotykový, ale popravdě – konečně auto, kde jsme nemuseli neustále otírat displej zamatlaný od prstů! Kufr má objem 421 l, takže žádná extratřída v paletě všech aut, ale v téhle kategorii to je slušný nadprůměr.

Takže jediná výtka může stejně nakonec směřovat k ceně. Ano, základní cena je kolem 785 000 Kč. Ano, tohle testované auto, které je svým určením ne do terénu, ale tak na vyjeté koleje v trávníku u chalupy, přes jeden milión korun. Jenže tohle je Mercedes. A tahle auta kupuje specifická sorta lidí, která si prostě kupuje MERCEDES a má na to. A když na to má, tak ať si ho koupí. Neprohloupí.