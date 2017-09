V ranní zácpě malebného městečka Trogir v Chorvatsku za volantem hybridního Porsche Panamera přepnutého na elektrický pohon neslyšně popojíždíme o metry vpřed. Až za pár let Londýn a další velká města zakážou vjezd autům se spalovacími motory, bude tohle jedna z možností, jak si pro sebe zachovat individuální mobilitu a nemuset každé ráno sbíhat na metro.

Na večerní prezentaci lidé od Porsche tvrdili, že Turbo S E-Hybrid je něco jako 918 Spyder se čtyřmi sedadly. Přišlo mi to přehnané, ale uvidíme, až bude možné pořádně šlápnout na pravý pedál.

Zatím mám čas důkladně prozkoumat interiér: je dokonale zpracovaný, obklopuje vás, ale není to klaustrofobické. Středový panel je posetý tlačítky, ale působí to uklidňujícím dojmem, tak trochu jako v kokpitu letadla. Na otočném ovladači lze snadným pohybem dvou prstů přepínat mezi jednotlivými režimy, v tom čistě elektrickém zvládne hybridní panamera lokálně bezemisní jízdu na vzdálenost 50 kilometrů (v praxi o trochu méně).

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Naopak ve sportovních režimech (S a S+) už o ekologii tolik nejde a tenhle pětimetrový sedan zvládne 0–100 km/h za dechberoucí 3,4 sekundy. Verze s rozvorem prodlouženým o 150 mm to samé zvládne jen o desetinu později. To jsou vpravdě šílené hodnoty, jakkoliv 3,6 sekundy u verze Turbo s paketem Sport Chrono je vskutku na dostřel.

Neskutečná rychlost



O pohon se stará kombinace čtyřlitrového osmiválce o výkonu 550 koní (404 kW) původem z modelu Panamera Turbo a elektromotoru, který přidává dalších 136 k (100 kW). Celkový výkon, který kvůli rozdílným otáčkám není prostým součtem, tak činí 500 kW / 680 k a masivních 850 Nm točivého momentu (1400–5500 otáček).

Když se ospale prázdná silnice trochu otevře, je čas na to pořádně šlápnout. V přepnutém režimu Sport+ je to něco neskutečného, osmiválec podpořený elektromotorem vás zarazí do sedadel a se stejnou razancí se tak žene i v rychlostech, za které by vás místní policie stáhla z kůže. Z klidu na 200 km/h jedete pod 12 sekund, nejvyšší rychlost je 310 km/h.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Při měření pružného zrychlení 100–200 km/h jsme dle GPS naměřili rovných osm sekund; samotné Porsche přitom udává 8,3 s a u Panamery Turbo 9,2 sekundy. Což je už podstatně větší rozdíl než při zrychlení z klidu na stokilometrovou rychlost.

Přepracovaná osmistupňová převodovka nechává při ostré jízdě motor točit k 7000 otáčkám, jinak si ale vystačí s třetinovými. Při poklidné dálniční stotřicítce točí motor jenom 1600 otáček a na dvou tisících se převaluje, když jedete rychloměrových 170 km/h. PDK není proti, když potřebujete osmiválec ždímat, co to jde, na čtyřku se pak dá jet rychlostí 205 km/h. Čistě na elektřinu můžete jet až 140 km/h, což je plně postačující. Bohužel ale jen po omezenou dobu, třebaže při běžné jízdě motor rekuperuje energii a dobíjí baterie.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – ne všechny mapové podklady byly aktuální.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Udávaná spotřeba 2,8 litru samozřejmě platí jenom pro prvních sto kilometrů a výhradně při klidné jízdě. Naše výsledná spotřeba po necelých 300 kilometrech dosáhla hodnoty 11,5 l, což s ohledem na dynamiku motoru a jízdní styl není vůbec špatné.

Škoda té hmotnosti navíc



Na to, že zkoušená panamera měla 21palcová kola, jezdila velice komfortně. Díky adaptivnímu podvozku se vzduchovým odpružením o většině nerovností vlastně ani nevíte. Poháněná jsou všechna čtyři kola, přičemž ve sportovním režimu je mírně preferována zadní náprava.

Zažijete lehké sklouznutí, ale žádnou divočinu si nepředstavujte. Panamera toho od vás ani moc nechce a přitom se řítíte obrovskými rychlostmi. Je to trochu děsivé, dobrý řidič ale s tímhle autem ujede prakticky čemukoliv. Standardem jsou karbon-keramické brzdy, k jejichž činnosti nelze mít výhrad.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017)

FOTO: Porsche

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Pokud si odmyslíme pořizovací cenu přes pět miliónů korun, je tu patrně jediný nedostatek. A tím je hmotnost – bez řidiče celých 2310 kilogramů, což je hodně a při ostřejší jízdě v zatáčkách nebo při změně směru to jednoznačně poznáte. Turbo váží o 315 (!) kilogramů méně a je o cca 800 tisíc levnější. Ale zase neumí pár kilometrů jezdit bezemisně.

A přirovnání hybridní panamery k 918 Spyder? Z hlediska akcelerace to celkem sedí, ale ovladatelnost na okruhu je někde úplně jinde. Marketingově je to však zajímavé přirovnání, o tom není pochyb.

V době mezinárodní prezentace nebylo jasné, zda pohon z Turbo S E-Hybrid dostane i verze Sport Turismo (kombi), ale doslova před pár hodinami Porsche potvrdilo, že se tak stane. Půjde tak o nejrychlejší sériové kombi světa, ale to by vás překvapit nemělo.

Video

Zrychlení Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – 0–170 km/h

Zdroj: Novinky