To, že Citroën se svým modelem C5 v Evropě skončil, mělo několik příčin. Především už auto nebylo prodávané. Druhý důvod byl ten, že firma vytvořila novou značku pro luxusní vozy – DS. Té by s „cé-pětkou“ konkurovala. V neposlední řadě nebylo jisté, jak se bude vyvíjet trh s automobily.

Jenže doba pokročila a ekonomické výhledy jsou více než radostné. Vývoj už díky výpočetní technice nepotřebuje k vytvoření nového auta pět let, ale stačí dva roky. Zákazníci vyznávající francouzská auta navíc nemají moc volbu – DS5 je takový velký hatchback a DS7 je zase crossover. Ale kde je nějaký sedan? A navíc – teď má koncern PSA i možnost využít komponenty od Opelu, který koupil. A tak i Citroën začíná pošilhávat po trhu, který opustil. V roce 2020 se tak vrátí nová C5.

Citroën C5 2,0 HDI, který už skončil.

Nová generace asi bude opravdu zcela nová. Facelift modelu C5 pro čínský trh (viz titulní obrázek) už by tady asi neprošel. Takže kompletní vývoj nového auta. Navíc už bude připravený podvozek. Už za měsíc se v Číně rozjede prodej Citroënu C5 Aircross, který má zcela nové vzduchové pružení. A to podle vyjádření Lindy Jackson, šéfky skupiny Citroën, bude pouze a jenom její značky. Takže ani Peugeot, ani Opel si na tuhle techniku nesáhnou.