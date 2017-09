Nový Swift je dost dobré auto. To je jasné. Top jsme říkali už po uvedení modelu na český trh. [celá zpráva]

Jenže to nejlepší na autě byla vždycky jeho vrcholná verze, která nese jméno Sport. Tohle auto totiž dobře jezdí i bez sportovní verze, takže pokud je motor silný a podvozek ještě víc vylepšený, je to perfektní motokára se střechou. A tahle novinka to zcela určitě potvrdí. Vždyť do vínku dostala to hlavní – redukční dietu. Tohle malé autíčko dokázalo mezigeneračně zhubnout 80 kg! A to i když pod kapotou je větší nálož elektroniky, která hlídá třeba vzdálenost od vpředu jedoucího auta a dokáže nouzově brzdit.

Suzuki Swift Sport

FOTO: Suzuki

Suzuki Swift Sport

FOTO: Suzuki

Minulá generace se nám líbila i kvůli své atmosférické šestnáctistovce. Tady tedy jsme trochu zklamaní. Volně dýchající agregát nevydržel a teď je pod kapotou zážehová přeplňovaná čtrnáctistovka, která ale nabízí mírně vyšší výkon – 103 kW (140 koní) při 550 ot./min. Točivý moment má hodnotu 230 Nm ve 2500 - 3500 ot./min. Zejména ten točivý moment ale udělá své. Vždyť tady narostl o 70 Nm!

Jaká je maximální rychlost nebo zrychlení zatím Suzuki tají. Na sedmnáctkových kolech to ale autu moc sluší a my se už moc těšíme, až se dostane tohle malé a mrštné autíčko i k nám a my ho vyzkoušíme.

Suzuki Swift Sport

FOTO: Suzuki

Suzuki Swift Sport poslední generace

FOTO: Martin Žemlička, Novinky