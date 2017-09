Je pochopitelné, že mezigenerační rozdíl musí být znát – vzhledově i výkonově. Aby auto zákazníci kupovali, musí být prostě lepší po všech stránkách. A jak to udělat? Třeba víc přiblížit tuhle „pojízdnou stodolu“, jak ji pejorativně nazývají fanoušci klasických sporťáků Porsche, právě těm vozům, kterým na zádi svítí nápis 911.

Samozřejmě že změnit karoserii nejde, ale drobnostmi se dá udělat hodně. Tak například vstupy vzduchu s černými mřížkami vypadají velmi sportovně. Nebo turbo poznáte podle doplňkových LED světlometů či velkých jednadvacetipalcových kol, která se nedodávají do žádné jiné verze.

Porsche Cayenne Turbo

FOTO: Porsche

Uvnitř je samozřejmě všechno o kousek sportovnější, lépe vybavené (například standardně je dodávaný audiosystém Bose s výkonem 710 W), ale hlavním odlišným znakem jsou sedadla s integrovanými opěrkami hlavy, jako je to právě ve sporťácích.

Namachrovaná technika

To, co je pod kapotou, je opravdová špička v tomto segmentu. Vždyť motor proti minulé generaci je o 22 kW a 20 Nm silnější. Ve výsledku má pak osmiválec o objemu čtyři litry s dvojicí turbodmychadel výkon 404 kW (550 koní) a točivý moment 770 Nm. Převodovka je opět Tiptronic S, ale s tou původní má společný jen název. Je úplně nová a má osm stupňů.

Porsche Cayenne Turbo

FOTO: Porsche

Porsche Cayenne Turbo

FOTO: Porsche

Auto zrychlí na stovku za 4,1 sekundy (s paketem Sport Chrono 3,9 s) a maximální rychlost je 286 km/h.

Podvozek je ukázkou toho nejlepšího, co na trhu existuje. Vzduchové pružení používá tři komory, takže může pracovat s rozdílnou tuhostí i světlou výškou (šest pozic). Aktivní tlumiče mají také hromadu nastavení, stejně jako jízdní režimy motoru, převodovky a řízení. Přenos sil na kola kontroluje a upravuje systém Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), který přenáší sílu na kola tak, aby byla co nejvíce využita.

Zajímavé je, že na střeše je aktivní křídlo, které například zvyšuje aerodynamický přítlak i při brzdění. Díky němu pak auto zastaví z 250 km/h o dva metry dříve.

Pokud si na Turbo brousíte zuby, připravte si 138 850 eur, tedy zhruba 3 645 000 Kč.

Porsche Cayenne Turbo S (2015)

FOTO: Porsche