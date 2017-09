Automobilky se snaží připravit stále víc elektromobilů, protože doba spalovacím motorům prostě nepřeje. I BMW proto připravuje celou novou řadu elektromobilů.

Potvrzený je například model i5, což by měl být konečně využitelný vůz. A BMW i Vision Dynamics je jeho první vizí.

Designově vychází z konceptu Vision Next 100. To je jasné na první pohled z netradičních předních ledvinek. Bohužel o autě, které velikostně a stylově zapadá mezi modely i3 a i8, toho na tiskové konferenci příliš nezaznělo. Povšechné informace o designu a dynamických linkách asi opakovat nebudeme. Vyzdvihneme jen netradičně pojatá boční okna – opět jsou do tvaru ledvinek.

Z pořádných informací zaznělo jen málo – auto by mělo zrychlit z klidu na stovku za čtyři sekundy, maximální rychlost je 200 km/h. Dojezd na jedno nabití akumulátorů je 600 km.