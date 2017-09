O tom, že Geely koupí kus akcií Lotusu a Protonu se mluví už pěkně dlouho. Ta největší vlna informací proběhla v květnu tohoto roku, ale zatím nebylo přesně specifikováno, jak rychle a za jakých podmínek k tomu dojde. A teď je vše jasné. Do měsíce bude vše podepsáno a převedeno.

Za 65 miliónů dolarů, tedy asi 1,5 miliardy korun, koupí Geely 49,9 procent malajské automobilky Proton a 51 procent akcií značky Lotus. Malajský konglomerát DRB-Hicom, kterému Proton patří, tak konečně našel kupce, který jeho požadavky vyslyšel. Zájem prý měl i koncern PSA nebo japonská Suzuki, ale čínské peníze asi převálcovaly konkurenci.

Geely, které už dnes vlastní automobilku Volvo, slibuje velké investice do obou značek. Pokud to splní (a není důvod nevěřit, protože to samé udělalo i s Volvem, které v současnosti prodává nejvíc aut ve své historii), pak by to mělo obě firmy s finančními problémy zachránit.

Jeden ze současných výrobků značky Proton - Iriz

FOTO: Proton

Investice do značky Proton je logická – Geely získá přístup na velký trh jihovýchodní Asie, kde má Proton výrobní kapacitu 400 000 aut ročně. V současné době ale nedosahuje ani poloviny této kapacity. Geely tak může jednoduše přesunout některé ze svých modelů do těchto závodů a expandovat na tamních trzích.

A Lotus? Geely se už dlouho snaží prosadit v Evropě. Dokonce vytvořilo i speciální značku Lynk&Co, která využívá komponenty Volva a měla by tu začít prodávat své vozy. Lotus je britská značka se silnou vývojovou základnou (Lotus Engineering), která je ukotvená nejen ve výrobě aut, ale i v motorsportu.