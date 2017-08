Víte, že jméno získala značka po zakladateli tohoto amerického města, generálu Antoine de la Mothe Cadillakovi? Víte také, že vzhledem ke svým úspěchům se už v roce 1909, stala součástí koncernu General Motors? A že v rámci koncernu se soustředila na vozy nejvyšší třídy a vždy stála v popředí technologického pokroku?

Video

Reklama Cadillac

Zdroj: Cadillac

V době, kdy ostatní auta měla jednoválce nebo dvouválce, představil Cadillac čtyřválec. Už v roce 1912 měly cadillaky elektrické světlomety, jako první začaly používat elektrický startér namísto startovací kliky. Od 50. let přišla firma s posilovači řízení, klimatizací a v 70. letech zase s bezpečnostními prvky jako pásy nebo airbagy. Cadillac je jednou z nejstarších automobilových značek, v USA je starší jen Buick patřící rovněž do GM.

Cadillac logo

FOTO: Cadillac

V posledních desetiletích se musí automobilka notně snažit ve stále se zvyšující konkurenci asijských a evropských aut. A daří se jí to. Celosvětový prodej loni dosáhl 308 692 vozů, což bylo nejvíce za uplynulých 30 let.

Rok za rokem

Těch 115 let bylo pro Cadillac někdy plné štěstí, jindy to byly roky tak tragické, že to vypadalo na zavření. Samozřejmě že ty špatné dny přicházely vždy v rámci nějaké finanční či ropné krize. Ale na rozdíl o mnohých jiných značek, Cadillac vždy vytrval.

1915 Cadillac Type 51 a motor V8

FOTO: Cadillac

Historie se začala psát v letech 1902 až 1903, kdy byly představeny dva modely – Cadillac Runabout a Tonneau se čtyřválcovými motory. Až do roku 1909 pak pokračovaly všechny nové vozy v abecední řadě od A po T. Po převzetí koncernem GM se objevuje vůz Cadillac Model Thirty. Ten na rozdíl od předchozích let byl s několika změnami prodáván až do roku 1914.

V roce 1915 pak nastoupil Type 51, který jako první nasadil pod kapotu vidlicový osmiválec od firmy Fischer. Auto bylo také první s levostranným řízením (dosud jen pravostranné). V roce 1901 se představil vůz s vidlicovým šestnáctiválcem.

Cadillac vyráběl auta i v období válečném, i když jeho továrny hlavně chrlily tanky a další válečnou výzbroj.

1947 Cadillac Fleetwood Series75 a prezident Harry S. Truman

FOTO: Cadillac

To, co dnes ale považujeme za ten pravý Cadillac, tedy velký koráb se žraločími ploutvemi, přišlo až po válce, v době, kdy optimismus a uvolněná poválečná atmosféra takovým výstřelkům přímo nahrávala. Dva konstruktéři Harley Earl a Franklin Q. Hershey v roce 1948 navštívili výrobu letadel Lockheed Martin a uchvátila je letadla natolik, že po svém návratu vytvořili první vůz s typickými ocasními ploutvemi - Cadillac 1948.

1959 Cadillac Eldorado

FOTO: Cadillac

1959 Cadillac Eldorado

FOTO: Cadillac

Množství chromu, doplňků a efektních cingrlátek se stále stupňovalo. Ploutve dosáhly svého maxima v roce 1959. V té době nabízel Cadillac už na luxusní značku neskutečných šest modelových řad: 6200, 6300 (DeVille), 6400 & 6900 (Eldorado), Sixty Special Fleetwood a 6700 Fleetwood 75.

Pak se začaly ploutve zase o něco snižovat, až například na oceňované Eldorado z roku 1967 s otočnými světly, které už o ploutve přišlo prakticky úplně.

Cadillac nabízel neustále nějaké technické novinky. Mezi nimi například v roce 1957 přinesl Cadillac Series 70 Eldorado Brougham poprvé podvozek s automatickým udržováním světlé výšky. Nebo dvouokruhový brzdný systém zařadil Cadillac do své standardní výbavy o šest let dříve, než to vyžadovaly federální předpisy. Nebo v roce 1967 se objevil vůbec první model (Eldorado) s pohonem předních kol.

1981 Cadillac Seville Elegante

FOTO: Cadillac