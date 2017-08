Elektrické vozy se stanou součástí značky, která si zakládá na svém renomé výrobce špičkových „gé-téček“. Tedy vozidel s vysokým výkonem, perfektními jízdními vlastnostmi, ale bez rezignace na luxus a komfort. Nový crossover DBX, který se představí v roce 2019, bude mít spalovací motor. Pravděpodobně půjde o motor od AMG, tedy vidlicový osmiválec twin-turbo o objemu čtyři litry. [celá zpráva]

Aston Martin DBX Concept

FOTO: Aston Martin

Ovšem Aston Martin jedním dechem také přiznává, že nechce zcela ustoupit od dvanáctiválců a nový agregát, který by bral ohledy na moderní dobu je již v přípravě. Zda se dostane do DBX je zatím otázkou. Další otázkou, ale z části zodpovězenou, je, co dalšího se v tomto voze objeví pod kapotou. Oficiálně je potvrzeno, že to bude hybrid (zatím s nespecifikovaným spalovacím motorem) a také elektromobil. Oba budou mít proti premiéře DBX trochu zpoždění, takže se chvíli budeme užírat pochybnostmi, co tahle firma připraví.