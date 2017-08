Řadový šestiválec býval tradiční v nabídce značky Mercedes, jenže ne nikdy jako supersilný motor. Ale doba pokračuje a řadový šestiválec se vrací. Tentokrát pod taktovkou AMG. To agregát nasadí do aut, která budou mít ještě navíc podporu elektromotorů. Ano, už loni Tobias Moers, šéf této sportovní divize přiznal, že už pracují na hybridech.

Nový hybrid dostane řadový šestiválec o objemu tři litry s kódovým označením M256 a měl by být nasazen například do vozu CLS nebo E v nové generaci. Výkon by měl dosáhnout na 430 koní (316 kW) a k němu připojený elektromotor mu bude přidávat další koně navíc. Velkou novinkou u tohoto spalovacího motoru bude i elektricky poháněné dmychadlo, které by mělo mít neskutečný start do otáček. Na 70 000 otáček se roztočí za neuvěřitelných 0,3 s.

Jelikož AMG má své označení pro všechny druhy motorů, tak tenhle agregát bude mít přiřazeno číslo 53.